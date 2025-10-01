Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
ESTERIDimissioniElon MuskTeslaUSA

La grande fuga di dipendenti dalle aziende di Elon Musk: dimissioni a raffica da Tesla e xAI

01 Ottobre 2025 - 10:06 Ugo Milano
embed
musk
musk
Le figure di spicco che hanno rassegnato le dimissioni lamentano l'«esaurimento» dovuto alla cultura del lavoro imposta da Musk

Mentre Elon Musk già pregusta i mille miliardi di dollari in bonus promessi dalla Tesla, il suo impero imprenditoriale è attraversato da un’ondata di dimissioni ai vertici. Lo rivela il Financial Times, che parla di un esodo tra i senior manager sia di Tesla sia della start-up di intelligenza artificiale xAI. A lasciare l’azienda sono stati i responsabili vendite di Tesla negli Stati Uniti, membri del team Optimus dedicato alla robotica e all’AI, oltre al direttore informatico e a diversi componenti delle relazioni pubbliche. Nel caso dell’azienda di intelligenza artificiale il fuggi fuggi è stato ancora più rapido: in poche settimane hanno presentato le dimissioni il direttore finanziario Mike Liberatore e il consulente legale Robert Keele. Queste uscite seguono quelle di Linda Yaccarino, ex ceo di X, che aveva già lasciato il suo incarico a luglio.

«Esaurimento» e disagio politico

Secondo le testimonianze raccolte dal quotidiano britannico, a spingere i manager all’addio sarebbero l’«esaurimento» causato dalla cultura del lavoro imposta da Musk, definita «24/7 in stile campagna elettorale», e il crescente disagio per le posizioni politiche del miliardario. Dal coinvolgimento nel governo di Donald Trump alla difesa di figure dell’estrema destra. Il malcontento si è acuito dopo i 14.000 licenziamenti di massa dello scorso aprile e la decisione di ridurre gli investimenti su veicoli elettrici e batterie a favore della robotica e dell’intelligenza artificiale. Dalla dirigenza non sembrano essere troppo preoccupati «Tesla resta una calamita per i talenti», ha ribadito la presidente Denholm, ma il clima interno sembra raccontare una realtà diversa.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Flotilla verso Gaza, Meloni: «Risparmiateci le lezioni sulla pace se volete l’escalation». Israele pronta ad agire

2.

La Global Sumud Flotilla e l’accusa dei legami con Hamas, cosa dicono le «prove» di Israele. Il generale Tricarico all’attacco: «È braccio operativo»

3.

Il piano di Israele per fermare la Global Sumud Flotilla con droni e minibombe: «Rischio ribellione nelle piazze italiane»

4.

«Prepariamoci alla guerra, per vincerla», il capo del Pentagono ai generali. Trump: «Nucleare? Spero di non doverlo usare»

5.

Lupo aggredisce una bimba di 5 anni in spiaggia, poi segue la madre fin sotto casa. Allarme in Grecia: «Abbattiamoli»

leggi anche
jeffrey epstein principe andrea
ESTERI

I capricci del principe Andrea sul jet di Epstein, i nuovi documenti: la visita dopo l’evento contro la crudeltà sui bambini. Spunta il nome di Elon Musk

Di Alba Romano
ESTERI

Il padre di Elon Musk «avrebbe abusato di 5 figli e figliastri dal 1993». Secondo l’inchiesta del Nyt sarebbe il motivo dell’allontanamento tra i due

Di Ugo Milano
festival di open 2025 copertina
CULTURA & SPETTACOLO

Festival di Open, da Elon Musk alle sfide sul lavoro, fino al dramma di Gaza: il gran finale con il premio Open a Cecilia Sala – Le foto

Di Marianna Satta