Tradita al concerto dei Coldplay, ha perdonato il marito: la scelta della moglie del manager Andy Biron

Destino diverso per la manager delle risorse umane Kristin Cabot: ad agosto ha avviato le pratiche per la separazione dal marito

C’è forse un lieto fine alla storia degli amanti più paparazzati dell’estate. Dopo settimane di silenzio, Andy Byron, l’ex Ceo di Astronomer beccato con la presunta amante al concerto dei Coldplay, è riapparso in pubblico accanto alla moglie Megan Kerrigan, con la fede al dito e sorriso smagliante. L’abbraccio alla responsabile delle risorse umane, Kristin Cabot, ripreso sul maxischermo del Gillette Stadium era costato ad entrambi il posto di lavoro, oltre che la crisi di coppia. Le immagini pubblicate dal Daily Mail raccontano però una scena diversa: Andy e Megan che passeggiano mano nella mano verso una spiaggia del Maine per ammirare il tramonto, e il giorno successivo di nuovo insieme per le vie del quartiere.

La separazione di Kristin Cabot

Immagini che hanno tutto il sapore di una riconciliazione, mentre fonti vicine alla coppia parlano di un «grande fraintendimento». Nessun tradimento, assicurano: «Kristin e Andy avevano un rapporto professionale e di amicizia, niente di più. L’abbraccio durante il concerto è stato inappropriato, ma da lì a trasformarlo in uno scandalo è stato ingiusto» riporta il New York Post. Diversa è la situazione per Kristin Cabot. La manager delle risorse umane, anch’ella travolta dal ciclone mediatico, ha perso il lavoro e lo scorso 13 agosto ha avviato le pratiche di separazione dal marito Andrew. Al momento Andy e Megan non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma probabilemente le immagini già dicono abbastanza.