Nuove manifestazioni per la Flotilla e Gaza in tutta Italia. A Milano e Roma più di 60mila in piazza. Bombe carta contro la polizia a Firenze, scontri anche a Bologna – I video

02 Ottobre 2025 - 20:59 Alba Romano
FdI denuncia: «Minacce di morte contro Giorgia Meloni». Tensioni con le forze dell'ordine anche a Trieste

Sono centinaia di migliaia le persone che dal tardo pomeriggio hanno preso posizione in decine di piazze italiane con bandiere palestinesi, striscioni e cori. A Firenze un gruppo di manifestanti è riuscito a forzare il cordone di polizia e ha occupato i binari della stazione di Santa Maria Novella. E si iniziano già a contare i primi feriti tra gli agenti in antisommossa.

Tensioni a Firenze, bombe carta contro la polizia

«Se vogliamo bloccare il sionismo dobbiamo bloccare tutto ora». Il corteo, partito da piazza Indipendenza, si è diretto verso la stazione forte dei suoi 2mila partecipanti. «Gaza Gaza vincerà», gridano i manifestanti portado avanti lo striscione con la frase «Blocchiamo tutto». Dopo aver bloccato i binari del tram, centinaia di persone hanno fatto irruzione a Santa Maria Novella facendosi largo con fumogeni, bottiglie rotte e bombe carta. 

Scontri a Trieste, un agente ferito

Corte pro Pal anche a Trieste, dove un gruppo di manifestanti si è staccato dalla marcia tentando di forzare un cordone di polizia che presidiava gli ingressi della Stazione ferroviaria. I manifestanti avrebbero spaccato alcuni vetri, lanciato sassi e bottiglie ma sono stati respinti da cariche di alleggerimento. Uno degli agenti sarebbe però rimasto ferito alla mano proprio da frammenti taglienti di vetro. 

Corteo a Milano, la denuncia di FdI: «Minacce di morte a Meloni»

A Milano, in attesa delle grandi manifestazioni attese per venerdì 3 ottobre, sono circa 10mila i manifestanti pro Pal e sostenitori della Flotilla partiti da piazzale Loreto a Milano e diretti verso il centro città. «Se non cambierà bloccheremo la città», si legge su alcuni striscioni. O: «Netanyahu assassino, Donald Trump assassino». Il deputato milanese di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato, ha denunciato slogan contro la premier Giorgia Meloni: «La definiscono fascista, con epiteti ingiuriosi e volgari, ed evocano la sua morte».

In 50mila a Roma: «Blocchiamo tutto per la Flotilla»

«Siamo in 50mila per la Flotilla. Blocchiamo tutto», hanno annunciato con entusiasmo gli organizzatori del corteo del “Global movement to Gaza Italia”, a Roma. Al corteo, arrivato a Porta San Paolo, stanno prendendo parte anche i movimenti palestinesi e i sindacati. 

In aggiornamento

