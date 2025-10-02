Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
I due aerei che si scontrano in pista all’aeroporto di New York – Il video

02 Ottobre 2025 - 07:34 Alba Romano
La collisione ha coinvolto due jet della Endeavor Air

Due aerei si sono scontrati sulla pista dell’aeroporto LaGuardia di New York. Lo hanno comunicato l’autorità portuale locale e Delta Airlines. L’incidente ha coinvolto due jet della Endeavor Air, compagnia che fa capo alla Delta. È avvenuto alle 21,58 di ieri (ora locale), mentre uno dei velivoli stava atterrando e l’altro stava per decollare, secondo una dichiarazione della Port Authority di New York e New Jersey.

Lo scontro

Una persona è stata trasportata in ospedale per «ferite non mortali», ha aggiunto l’Autorità. Delta ha segnalato il ferimento di un assistente di volo. Le immagini condivise dai media statunitensi mostravano danni al muso di uno dei jet. L’autorità portuale ha intanto affermato che le operazioni presso l’aeroporto LaGuardia, uno degli aeroporti più trafficati degli Stati Uniti, non sono state interrotte.

Delta, la società madre di Endeavor Air, ha dichiarato che avrebbe «collaborato con tutte le autorità competenti per rivedere» le misure di sicurezza in seguito a quella che ha descritto come «una collisione a bassa velocità durante il rullaggio». Infine, la compagnia ha affermato che l’ala dell’aereo in fase di rullaggio prima della partenza per Roanoke, Virginia, è entrata in «contatto con la fusoliera dell’aereo in arrivo». I due jet avevano a bordo un totale di 93 passeggeri e membri dell’equipaggio, ha aggiunto Delta.

