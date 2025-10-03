Domani il Remigration Summit a Livorno, il pressing di Vannacci. Mazzeo, presidente del consiglio regionale: «Inqualificabile»

Il vicesegretario della Lega invoca la libertà di espressione dopo il tentativo del presidente del Consiglio regionale di bloccare l’evento

Il Remigration Summit di Livorno si terrà regolarmente. A confermarlo è il generale Roberto Vannacci, eurodeputato e vicesegretario della Lega, che ha respinto i tentativi di bloccarne lo svolgimento. «Il summit non è incostituzionale», ha detto, parlando di un «tentativo fallito» da parte del presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, di impedirne l’organizzazione tramite un appello al prefetto. In una nota diffusa ieri, giovedì 2 ottobre, Vannacci ha rivendicato il diritto alla libertà di espressione e ha accusato Mazzeo di «censurare chi la pensa diversamente». Il generale ha spinto il confronto sul terreno politico. Secondo lui, la sinistra «giustifica e sottrae a un processo una pluricondannata in Italia (il riferimento è a Ilaria Salis, ndr)» e ha evocato scenari legati alla storia del dopoguerra: «L’Italia che sogna Mazzeo è quella che si sarebbe formata se i partigiani titini avessero conquistato Roma e imposto la tirannia comunista».

La replica di Mazzeo a Vannacci: «Non ci saremo mai dove c’è la discriminazione»

Il presidente dell’assemblea toscana, candidato alle prossime elezioni con il Pd, ha replicato con durezza: «Non saremo mai presenti dove si inneggia alla discriminazione, alla violenza e a valori contrari alla Costituzione». Mazzeo ha ricordato il sacrificio dei partigiani, che rese possibile la nascita della Repubblica e l’articolo 21: «È proprio grazie a chi ha combattuto per la democrazia se oggi Vannacci può permettersi di pronunciare parole semplicemente inqualificabili come quelle contenute nel suo libro». Nei giorni scorsi Mazzeo aveva scritto al prefetto di Livorno chiedendo la convocazione di un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nella lettera, definiva il Remigration Summit «un movimento razzista e anticostituzionale» e paventava il rischio che l’appuntamento diventasse «strumento di propaganda elettorale e incitamento alla divisione sociale».

Il Remigration Summit di Livorno

Il summit è in programma sabato 4 ottobre all’Hotel Palazzo di Livorno e vedrà la partecipazione, oltre a Vannacci, anche del generale Marco Bertolini, ex comandante della Brigata Folgore. Sulla polemica è intervenuto anche il segretario provinciale della Lega, Carlo Ghiozzi, che ha parlato di «violazione della libertà di espressione» e ha chiesto le dimissioni di Mazzeo: «In Toscana non c’è nessun regime che ci vieti di parlare. I primi intolleranti sono proprio loro».