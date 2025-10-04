Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
“Belve”, il colpaccio di Francesca Fagnani: Maria De Filippi è pronta a dirle «sì»

04 Ottobre 2025 - 11:42 Ugo Milano
Dopo anni di corteggiamento, De Filippi potrebbe sedersi sulla sedia più temuta della televisione. Il programma torna il 28 ottobre su Rai2

Francesca Fagnani sarebbe vicina a realizzare il suo sogno televisivo. Dopo anni di tentativi, la conduttrice di Belve avrebbe ottenuto il sì di Maria De Filippi. Secondo quanto si apprende dall’Adnkronos, la regina di Canale 5 sarebbe pronta a partecipare come ospite alla nuova edizione del programma di Rai2, al via il 28 ottobre. Al momento nessuna delle due dirette interessate ha confermato l’indiscrezione. Ma un segnale è arrivato domenica scorsa, 28 settembre, quando Fagnani è apparsa come ospite ad Amici, nella prima puntata della venticinquesima stagione del talent. Un’apparizione che molti hanno interpretato come il preludio all’incontro tanto atteso.

L’ammirazione di Francesca Fagnani per Maria De Filippi

Fagnani non ha mai nascosto la sua ammirazione per De Filippi. Alla vigilia della scorsa edizione, in un’intervista al Corriere della Sera, l’aveva definita «una donna che da oltre vent’anni sa intercettare il gusto delle persone». «Chi fa il 30% di share oggi, con un pubblico frammentato, vuol dire che capisce qualcosa in più degli altri. E nella conduzione fa quello che non fa nessuno: gioca in sottrazione su sé stessa», aveva detto. Per anni la conduttrice di Rai2 ha provato a convincere la collega a partecipare al suo programma di interviste taglienti. Ora il momento potrebbe essere arrivato.

Nuova stagione e spin-off

La macchina di Belve sarebbe pronta a ripartire. L’appuntamento con il programma è fissato per martedì 28 ottobre, come annunciato dalla stessa Fagnani sui social. La stagione autunnale sarà composta da sette puntate: cinque del format originale e due dello spin-off Belve Crime, dedicato a interviste ai protagonisti di casi di cronaca che hanno scosso l’opinione pubblica.

