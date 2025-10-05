Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
Si arrampica sulla statua in piazza, ma crolla e lo travolge: muore a 19 anni davanti agli amici

05 Ottobre 2025 - 17:49 Ugo Milano
ambulanza
ambulanza
Il tragico incidente è avvenuto a Glorenza, un piccolo comune della provincia di Bolzano. Indagini in corso

Si arrampica su una statua di bronzo verso le tre di notte, ma il monumento cede e lui muore schiacciato. Il tragico incidente riguarda un ragazzo di 19 anni, Leon Moser, ed è avvenuto la scorsa notte a Glorenza, un piccolo comune della provincia di Bolzano nell’Alta Val Venosta. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era in compagnia di alcuni amici nella piazza del Municipio quando ha deciso di salire sulla fontana decorata da una statua alta circa due metri, posizionata su un piatto sopraelevato. Improvvisamente la struttura ha ceduto: la caduta e il peso della statua hanno causato lesioni immediatamente letali.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Bianca e i carabinieri, ma per il 19enne non c’è stato nulla da fare. La comunità locale è sotto shock per l’accaduto, mentre le autorità hanno avviato gli accertamenti per chiarire le dinamiche dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

