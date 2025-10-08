Questo video non mostra Polizia e Carabinieri sfilare per la Palestina o per la Flotilla

Si tratta di una clip del tutto decontestualizzata e riguardante un altro episodio

A partire dal 3 ottobre 2025, circola un video che mostrerebbe la Polizia (e dicono anche i Carabinieri) sfilare per le strade di Milano, associando tale gesto alle recenti manifestazioni pro Palestina e a sostegno della Flotilla. In realtà, la scena ripresa riguarda tutt’altro evento e anno.

Per chi ha fretta

La clip è stata pubblicata su TikTok nel 2021 dall’account @dark_engels.official.

Non ha alcun legame con le manifestazioni del 2025.

Analisi

Il video viene condiviso citando la Flotilla:

Milano, la polizia e i carabinieri sfilano con i manifestanti. Quando diranno che la Flotilla se l’è andata a cercare, ricordatevi che sono quelli che dicono lo stesso delle ragazze con la minigonna. E sono sempre gli stessi. (Zio Zuma)

Altri condividono un reel con il seguente commento:

Milano , 3 Ottobre 2025. Polizia e carabinieri sfilano insieme ai manifestanti. Un fatto storico. Bravi.

Il video non è attuale

Nei video è possibile leggere il nome dell’account TikTok dal quale è stato prelevato, ossia @dark_engels.official. Come possiamo notare, la clip risulta pubblicata nel 2021 e non ha nulla a che fare con la Palestina o la Flotilla.

Conclusioni

Il video che viene presentato come una partecipazione della Polizia e dei Carabinieri alle manifestazioni pro Palestina a Milano non è attuale: risale al 2021 e si riferisce a un altro contesto. Non esistono prove di una loro adesione o presenza ufficiale ai cortei per la Palestina o per la Flotilla.

