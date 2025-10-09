L’epic fail di Greta Thunberg e Flotilla: «Crudeltà disumana sui prigionieri palestinesi». Ma in foto c’è un ostaggio israeliano

Nei commenti interviene la sorella dell'ostaggio Evyatar David: «Ogni minuto in cui non cancelli il post diventi una barzelletta sempre più grande»

Un carosello Instagram di solidarietà ai prigionieri palestinesi, pubblicato dall’account dell’attivista svedese Greta Thunberg e da quello della Global Sumud Flotilla, è finito nella lente d’ingrandimento degli utenti in quanto conteneva la fotografia di un noto ostaggio israeliano, Evyatar David, rapito da Hamas durante la strage terroristica del 7 ottobre 2023. La slide, contenente l’immagine proveniente da un video di propaganda del gruppo terroristico palestinese, è poi scomparsa dal carosello, rimossa a seguito delle proteste degli utenti.

Tra le voci indignate troviamo quella di Yeela David, sorella dell’ostaggio, che contesta nei commenti: «Dovresti informarti prima di pubblicare cose che non capisci. Nella sesta slide hai messo la foto di un OSTAGGIO ISRAELIANO che Hamas ha fatto morire di fame di proposito. Si tratta di Evyatar David».

Contro Greta e la Flotilla è intervenuto anche il Ministero degli Esteri israeliano, con un post su X, pubblicando uno screenshot della slide eliminata accanto all’immagine del video originale.

Il post originale, pubblicato dagli account di Greta Thunberg e da quello ufficiale della Flotilla, era nato in solidarietà con i membri di quest’ultima, arrestati la scorsa settimana dopo che Israele aveva intercettato le loro imbarcazioni dirette verso Gaza.

Il carosello proseguiva denunciando la situazione dei palestinesi nelle carceri israeliane, sostenendo che oltre 11.000 di loro vivono in condizioni «disumane e antigieniche».