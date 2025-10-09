Ultime notizie Delitto di GarlascoFrancesca AlbaneseGaza
Pescara, donna uccisa in strada dal marito. Era un 70enne pluripregiudicato

09 Ottobre 2025 - 19:16 Alba Romano
Il femminicidio a Lettomanoppello. L'uomo è stato arrestato dopo aver sparato altri colpi in un bar

Una donna sarebbe stata uccisa a colpi di pistola dal marito a Lettomanoppello, paesino in provincia di Pescara. L’uomo, un 70enne pluripregiudicato del posto, avrebbe ucciso la moglie in strada nel tardo pomeriggio. Quindi sarebbe entrato in un bar dove avrebbe esploso altri colpi di pistola, senza ferire tuttavia nessuno. Quindi è stato arrestato grazie all’intervento dei carabinieri della Compagnia di Popoli e quelli del Reparto operativo del Comando provinciale di Pescara.

