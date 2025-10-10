Roma, giostraio pestato da otto ragazzi alla Festa del Vino di Capena: ricoverato, le sue condizioni sono gravi

L'uomo avrebbe cercato di far scendere i ragazzi da una giostra su cui continuavano a fare giri senza pagare. L'aggressione è sfociata in una rissa che ha coinvolto anche i familiari

Un giostraio di Capena (Roma) è stato ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato aggredito da otto ragazzi domenica 5 ottobre, nel corso della Sagra del vino e dell’uva della cittadina laziale. L’uomo, 65 anni, stava gestendo le giostre in piazza Civitucola insieme alla sua famiglia, quando i ragazzi, tutti sui vent’anni, originari della zona, lo hanno aggredito. I tentativi dei familiari di strappare l’uomo dalle mani dei picchiatori sono quindi degenerati in una rissa, su cui indagano ora i carabinieri della stazione di Capena e della compagnia di Monterotondo.

Le condizioni della vittima

Le indagini sono scattate quando l’uomo, intorno alle 22 di domenica, è arrivato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea. La vittima presentava un’emorragia cerebrale in più punti, una frattura scomposta della scatola cranica, un’altra frattura dell’osso frontale e dell’osso parietale destro, segno che è stato colpito diverse volte alla fronte e alla tempia. Ricoverato in rianimazione, le sue condizioni sono molto gravi. Feriti anche la moglie e il figlio, dimessi rispettivamente con dieci e cinque giorni di prognosi.

Lo scoppio della rissa

Secondo la ricostruzione di una testimone, la rissa sarebbe scattata quando l’uomo è andato dai ragazzi per farli scendere dalla giostra del discovolante – quella con i bracci che sollevano in aria le sedute – su cui il gruppo stava continuando a fare giri gratis. La testimone riferisce che gli aggressori «avevano i cappucci delle felpe in testa». Per identificarli, gli inquirenti starebbero visionando le telecamere della zona, che inquadrano parzialmente la piazza, e raccogliendo le testimonianze dei presenti.