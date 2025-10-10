Super Jasmine Paolini. La “Bao Zong” batte Iga Swiatek e vola in semifinale a Wuhan

Due set passati in modo schiacciante per la toscana: 6-1, 6-2

Jasmine Paolini qui in Cina la chiamano “Bao Zong“. E la boss, questo significherebbe tra i fan cinesi, si avvicina sempre più alla finale degli Wuhan Open. L’azzurra ha sconfitto la polacca Iga Swiatek, numero 2 del torneo. Il tutto in 2 set (6-1, 6-2), un’ora e 5 minuti di gioco, aggiudicandosi così la semifinale. La toscana consolida la sua posizione numero 8 nella race ed è più serena per le Finals, in programma dal primo novembre a Riad, Arabia Saudita.

La prossima sfida di Paolini

Paolini sfiderà ora Coco Gauff, data per favorita. «Sono molto felice: è stata dura, ma finalmente l’ho sconfitta», ha dichiarato Jasmine al termine dell’incontro con Swiatek. «Lei è una giocatrice straordinaria, batterla è una soddisfazione incredibile».