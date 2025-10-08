Ultime notizie Delitto di GarlascoFrancesca AlbaneseGaza
Musetti litiga ancora con i tifosi cinesi, l’urlo in campo a Shanghai: «Lo fanno apposta!» – Il video

08 Ottobre 2025 - 16:43 Alba Romano
Il tennista italiano, eliminato agli ottavi, perde ancora la pazienza per i colpi di tosse del pubblico. Inutili i richiami del suo allenatore: «Resta concentrato»

«Lo fanno apposta! Lo fanno apposta! Vogliono che vada fuori!». Continua a non essere dei migliori il rapporto fra Lorenzo Musetti e il pubblico cinese. Il tennista italiano ha perso in due set (con il punteggio di 6-4, 6-2) contro il canadese Felix Auger-Aliassime ed è stato eliminato agli ottavi del Master 1000 di Shanghai. Al termine del secondo set, quando la sconfitta era ormai a un passo, Musetti ha iniziato a sbottare contro il giudice di sedia, lamentadosi del comportamento del pubblico. Secondo il tennista italiano, gli spettatori aumentano il brusio e gli schiamazzi ogni qual volta lui si appresti a battere. «Lo fanno apposta», si sfoga Musetti.

Lo sfogo di Musetti in Cina

Poche settimane fa, all’Atp di Pechino, Musetti si era lasciato scappare alcune frasi – bollate come razziste – contro i tifosi, anche in quel caso accusati di rumoreggiare di proposito per fargli perdere la concentrazione. «Tossiscono sempre ‘sti cazzo di cinesi…», disse il tennista italiano durante il match con il francese Giovanni Mpetshi Perricard. Questa volta, Musetti si porta la mano davanti alla bocca mentre impreca. E al giudice di linea dice: «So di aver commesso un errore e di aver detto qualcosa di sbagliato, ma per favore dite loro qualcosa… ogni volta, lo fanno ogni volta».

I richiami (ignorati) dell’allenatore

Inutili i richiami del suo tecnico, Simone Tartarini, che dagli spalti prova a farlo stare tranquillo. «Pensa a giocare adesso. Stai concentrato, perché se perdi vai a casa». Musetti borbotta qualcosa, ma poco più tardi regala una palla break all’avversario e perde anche il secondo set. La sconfitta contro Aliassime rischia di escludere Musetti dalle Finals di Torino, in calendario tra il 9 e il 16 novembre, a cui partecipano gli otto tennisti migliori dell’anno.

