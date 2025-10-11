Ultime notizie Delitto di GarlascoGazaPremio Nobel
Minaccia un ragazzo con la pistola finta e ruba una borsa in pieno giorno al parco: arrestato un 15enne a Firenze

11 Ottobre 2025 - 11:24 Alba Romano
carabinieri
carabinieri
L'adolescente è stato rintracciato dai carabinieri poco lontano dal luogo della rapina e ora si trova in un istituto penale per minori

Un ragazzo di quindici anni è stato arrestato dopo aver minacciato un ventenne con una pistola, rivelatasi poi un giocattolo, per rapinarlo. È accaduto nel pomeriggio di giovedì 9 ottobre, poco dopo le 17, all’interno del parco San Donato a Firenze. L’adolescente, un cittadino originario del Maghreb senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato portato all’istituto penale per minorenni del capoluogo toscano, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La chiamata al 112 e l’arresto

A dare l’allarme è stata la vittima, che avendo ancora con sé il cellulare ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile, impegnata nella zona in un servizio di controllo del territorio proprio per prevenire reati di tipo predatorio. I militari hanno rintracciato il quindicenne in una strada vicino al parco, in possesso della borsa rubata.

La rapina al parco

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo ha avvicinato la vittima, che si trovava in una zona un po’ appartata del parco e gli ha mostrato la pistola giocattolo, ordinandogli di consegnare la borsa. Il ventenne ha rifiutato. A quel punto, l’aggressore gliel’avrebbe strappata dalle mani per poi darsi alla fuga. Quando è stato rintracciato nelle vicinanze dei giardini, il 15enne avrebbe cercato di disfarsi della pistola giocattolo ma è stato bloccato. La refurtiva è stata restituita al proprietario.

