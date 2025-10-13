Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpGaza
Milano, bocciato lo stop al gemellaggio con Tel Aviv. Manganellate sui manifestanti pro Pal in piazza della Scala – Il video

13 Ottobre 2025 - 18:47 Ugo Milano
Finora il presidio si era svolto in modo sereno ma gli animi si sono accesi proprio a ridosso della bocciatura della proposta in consiglio comunale. Protesta anche in aula

La polizia, in tenuta anti-sommossa, è intervenuta con alcune manganellate contro i manifestanti che protestavano davanti a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, per chiedere l’interruzione dei rapporti con Israele e lo stop al gemellaggio con Tel Aviv. In piazza della Scala, ribattezzata “Piazza Gaza”, sventolano bandiere della Palestina, di Potere al Popolo e dell’Usb. Finora il presidio si era svolto in modo sereno ma gli animi si sono accesi proprio a ridosso della bocciatura in consiglio comunale dell’ordine del giorno di Europa Verde.

Bocciato lo stop al gemellaggio con Tel Aviv

Il consiglio comunale di Milano ha bocciato la parte dell’ordine del giorno di Europa Verde che chiedeva di interrompere il gemellaggio tra il capoluogo lombardo e Tel Aviv. Immediata la reazione del pubblico in aula, che si alzato in piedi, fischiando e urlando. «Milano lo sa da che parte stare: Palestina libera dal fiume fino al mare» alcuni degli slogan intonati, mentre in piazza della Scala è salita la tensione tra gli agenti e i manifestanti. Il primo firmatario dell’ordine del giorno, il verde Carlo Monguzzi, dopo il voto si è alzato in piedi esponendo una bandiera della Palestina.

