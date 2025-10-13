Papa Leone XIV ordina un rito di riparazione dopo il gesto dell’uomo che ha urinato sull’altare della Basilica di San Pietro – Il video

La reazione del Pontefice dopo la bravata davanti ai fedeli. E non è la prima volta che viene profanata l'area

Venerdì 10 ottobre 2025 un uomo si è spogliato dentro la Basilica di San Pietro e salito sull’altare della Confessione, sotto il baldacchino del Bernini, ha urinato davanti ai presenti. Una profanazione, l’ennesima, la terza, che si verifica sotto la reggenza della Basilica da parte del cardinale Mauro Gambetti, arciprete di San Pietro e vicario generale del Papa per la Città del Vaticano. Pertanto Papa Leone XIV, secondo quanto riporta il sito Silere non possum, ha chiesto che sia celebrato quanto prima un rito penitenziale e di riparazione, come previsto dal diritto liturgico, «per restituire la santità del luogo e chiedere perdono a Dio per l’ingiuria compiuta». Il rito avrebbe potuto essere celebrato già sabato 11 ottobre 2025, ma il cardinale Mauro Gambetti ha scelto di non procedere. Ora però è arrivata anche la “sottolineatura” del Pontefice. Sarà quindi fatto nel primo giorno feriale utile.

Le tre recenti profanazioni a San Pietro

Secondo quanto ricostruito dal sito Silere non possum tra le profanazioni recenti si ricorda il primo episodio, che risale al 1º giugno 2023, quando un trentenne, nudo e con la scritta “Save children of Ukraina” sulla schiena, è arrivato fin sopra l’altare maggiore. Anche in questo caso ci fu un rito penitenziale per rimediare l’affronto. Il 7 febbraio 2025 invece, un altro uomo, straniero, ha rovesciato sei candelieri, danneggiando gravemente l’altare. Tre profanazioni in due anni e mezzo, che fanno alzare qualche sopracciglio in Vaticano in merito alla gestione della sicurezza e della dignità nella Basilica.