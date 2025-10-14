Giorgia e l’amore con Emanuel Lo: «Siamo due esauriti, divisi tra passione e odio». La lite in ristorante e la sfuriata del figlio Samuele

Ai microfoni di Rds, la cantante ha parlato dell’album “G” in uscita a inizio novembre: «Non dite che ho scelto un titolo difficile da ricordare»

Sotto i riflettori siamo abituati a conoscerli come Giorgia ed Emanuel Lo, una stella del pop italiano e un celebre ballerino e coreografo uniti da un amore da sogno. Nessuno però sa come sono una volta che quei riflettori si spengono. «Sembriamo simpatici, ma siamo in realtà una coppia di esauriti come un po’ tutti». ha raccontato la cantante ospite di Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini su Rds. E questa normalità si vede negli scontri quotidiani: «Quando stai insieme da 20 anni ti dividi tra l’odio e l’amore, è normale».

La lite al ristorante e la reazione del figlio

È la stessa conduttrice di XFactor a ricordare un esempio di questa loro “normalità” battagliera: «Qualche sera fa, al ristorante, abbiamo avuto una brutta lite. A un certo punto nostro figlio ha detto: “Adesso se non la smettete io mi alzo e me ne vado”. Sembrava lui il genitore e noi i figli», ha detto con una punta di vergogna verso di sé e una buona dose di orgoglio la cantante, ricordando il figlio Samuele, 15enne.

Il nuovo album e le voci su Sanremo: «Non è vero niente»

Ma c’è stato anche modo di parlare della sua carriera sul palco. Il 7 novembre uscirà «G», il suo nuovo album. Un nome breve e, a quanto pare, strategico per stimolare la memoria dei suoi fan: «Non dite che ho messo un titolo difficile da ricordare», ha scherzato ai microfoni di Rds. Nel presente ora ci sono il disco, il tour e XFactor, che per il secondo anno consecutivo la cantante conduce. Nel futuro chissà. Molte voci la danno papabile per una co-conduzione al fianco di Carlo Conti durante il Festival di Sanremo 2026. Lei ovviamente nega: «Ho letto questa cosa che girava ma non è vero niente. Non mi ha chiamata nessuno e nessuno ha detto niente. Non so sinceramente da dove sia partita questa voce», ha ribattuto. Per poi aggiungere: «Mi manca solo quello…».