Jolanda Renga e la minaccia di pubblicare sue foto intime: «Se non riceverò 10mila dollari da tua madre Ambra Angiolini ti rovinerò la vita» – Il video

14 Ottobre 2025 - 17:54 Cecilia Dardana
La figlia 21enne di Francesco Renga e Ambra Angiolini ha raccontato sui social di essere stata vittima di un tentativo di estorsione online

Jolanda Renga, la figlia 21enne di Francesco Renga e Ambra Angiolini, ha raccontato sui social di essere stata vittima di un tentativo di estorsione online. Un messaggio minaccioso, arrivato da un profilo anonimo, la avvertiva: se non avesse fatto arrivare 10mila dollari «da tua madre Ambra», sarebbero state diffuse presunte foto intime. «Pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda», recitava il testo del ricatto, poi condiviso pubblicamente da Jolanda nelle sue storie di Instagram.

La denuncia di Jolanda Renga

Lontana dal cedere alla paura, la giovane ha scelto di denunciare l’accaduto. «Nessuna donna dovrebbe sentirsi minacciata per aver condiviso foto personali. È vergognoso che accada ancora così spesso», ha scritto. Ha poi spiegato di essersi rivolta immediatamente alle forze dell’ordine insieme ai suoi genitori, sottolineando l’importanza di chiedere aiuto e non restare in silenzio: «Non fatevi intimidire da certa feccia umana. Nessuno dovrebbe vergognarsi di chiedere aiuto: la vergogna è solo di chi usa la paura per fare del male».

«Ho pensato anche all’intelligenza artificiale»

In un audio pubblicato successivamente, Jolanda ha raccontato di essersi inizialmente spaventata nonostante fosse certa che non esistano sue immagini di quel tipo. «Ho pensato a tutto, anche all’intelligenza artificiale. Ho bloccato il numero e avvisato subito i miei genitori», ha detto. Il sospetto è che chi ha inviato il messaggio potesse contare sull’effetto intimidatorio o addirittura su immagini manipolate digitalmente, i cosiddetti deep nude, prodotti con strumenti di IA.

