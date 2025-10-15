L’ex di Pamela Genini e quell’ultima telefonata prima delle coltellate: «Non sono riuscito a salvarla, è stato un film dell’orrore»

il rimorso dell'imprenditore, che aveva sentito la sua ex compagna poco prima che fosse aggredita da Soncin: «Lei vorrebbe giustizia, per sé e tutte le donne»

La vita di F.D., imprenditore di Sant’Omobono, si è congelata alle 21.40 di martedì 14 ottobre. Una fine, che per lui forse è più un precipizio, che ha anche un indirizzo preciso: via Iglesias 33, Milano. Lì abitava Pamela Genini, imprenditrice 29enne e sua ex fidanzata. Lì lui è piombato dopo un’ultima telefonata in cui la 29enne bergamasca gli chiedeva aiuto, prima di essere massacrata dal compagno Gianluca Soncin con 24 coltellate. L’uomo, ricoverato al Niguarda per due ferite auto-inflitte al collo, è stato fermato con l’accusa di omicidio pluriaggravato. Lui, F.D., ancora non se ne capacita: «Non sono riuscito a salvarla. Questo è il peso più grande che mi resta da portare. Sarà l’ultimo miglio della mia vita».

Lo shock dell’ex fidanzato: «È stato un film dell’orrore»

L’imprenditore, intercettato da Fabio Paravisi del Corriere dopo otto ore passate in questura, di voglia di parlare ne ha poca. «Quello che è successo stanotte è già tutto nelle carte. È stato un film dell’orrore», anticipa. «So che il mio racconto potrebbe aiutare tante donne, perché queste cose non devono più succedere. E potrebbe fare quello che non sono riuscito a fare io». E cioè, nella sua lettura dei fatti, salvare la giovane donna dalla lama del compagno. «In questo momento sto cercando di essere il più lucido possibile, e devo trovare il coraggio di andare avanti. Perché questo è quello che fa un uomo coraggioso, quelli coraggiosi non accoltellano le donne».

L’ultima telefonata

È a lui che Pamela Genini fa l’ultima telefonata: «Mi raccontava tutto e io l’ho sempre aiutata, non le ho mai voltato le spalle», ha detto. Un legame consolidato dalla vicinanza dei paesi d’origine: «Siamo tutti e due della Valle Imagna, lei era di Strozza, ci siamo conosciuti a una festa di compleanno in piscina a casa mia». Riguardo alle minacce e alle violenze subite dalla donna: «Lei per un certo periodo ha pensato che le cose potessero cambiare ma poi alla fine non ci sperava nemmeno più».

Il ricordo di Pamela e la missione: «Lei vuole giustizia per sé e per tutte le donne»

«Era una donna solare e si sentiva subito che c’era tanto di buono in lei, e proprio perché era così buona è successo quello che è successo», conclude l’uomo. «È successo come quando un’edera cresce attorno a una pianta e un po’ alla volta la uccide. Sto facendo il possibile perché venga fatta giustizia, questo è il momento della giustizia. Dico a tutti che se vedono certe situazioni bisogna denunciare, è dovere di ogni persona e di ogni cristiano. Non si può spezzare una vita a 29 anni, e penso che Pamela in questo momento chieda proprio giustizia per sé e per tutte le donne».