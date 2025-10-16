Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpGazaLegge di bilancioPamela Genini
POLITICACampaniaElezioni RegionaliFdILegaNapoliVincenzo De Luca

Regionali Campania, il patto tra Cirielli e l’ex nemico Giosi Romano per portare i deluchiani nelle liste di centrodestra: i nomi dell’accordo

16 Ottobre 2025 - 20:02 Sofia Spagnoli
embed
edmondo cirielli candidato centrodestra regionali campania 2025
edmondo cirielli candidato centrodestra regionali campania 2025
Tra questi c'è Felice Di Maiolo, consigliere uscente, ora nel gruppo misto, che nel novembre del 2024 votò a favore del terzo mandato di Vincenzo De Luca

Giosy Romano c’è, e lavora nel sottosuolo delle regionali in Campania, dove si sporca le mani nella costruzione delle liste a sostegno di Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e frontman del centrodestra. Un ruolo, quello di candidato, che i due si sono contesi per mesi. A lungo, i vari leader e segretari regionali si sono interrogati su chi dei due fosse il più adatto a ricoprire quella posizione. Cirielli non ha risparmiato parole aspre nei confronti di Romano, accusandolo di «non rappresentare una bella immagine per il centrodestra» per via della sua precedente vicinanza con il governatore uscente, Vincenzo De Luca. Ma alla fine, è proprio quel vecchio legame con De Luca che potrebbe giocare a favore di Cirielli. Giosy Romano, infatti, sposterà alcuni deluchiani di peso nelle liste del centrodestra, nomi che, senza dubbio, potrebbero spostare l’ago della bilancia e attrarre un bel po’ di voti.

Il consigliere che votò per il terzo mandato di De Luca

Il primo nome è quello di Felice di Maiolo, consigliere uscente nella lista “Fare democratico”, deluchiano, poi trasferitosi nel gruppo misto, che migrerà ora nel partito di Matteo Salvini, la Lega. E’ stato eletto consigliere nel 2020, a Napoli, con 5.455 preferenze. La sua vicinanza politica a De Luca si è resa manifesta anche in tempi recenti: nel novembre del 2024 quando il Consiglio regionale fu chiamato a votare la legge che consentiva a De Luca di ricandidarsi per la terza volta consecutiva alla guida della Regione, Di Maiolo diede il suo voto favorevole.

Il primo dei non eletti

E poi c’è Rany Pagano, amico di Giosi Romano, come lo è Maiolo. Pagano si era candidato a consigliere nel 2020 nella lista “Campania Libera” che sosteneva la corsa di Vincenzo de Luca. Ma non riuscì a varcare le porte della Regione, pur raccogliendo un buon numero di voti: 3364. Proprio oggi ha ufficializzato la propria candidatura con Fratelli d’Italia. «Non una scelta improvvisa, ma la conseguenza naturale di un percorso che da anni porto avanti: credere nelle istituzioni, nel merito, nella serietà e nella forza dei nostri territori – ha scritto poche ora fa su Facebook – In Fratelli d’Italia ritrovo un metodo di lavoro concreto, una visione chiara e una comunità politica che mette al centro valori in cui mi sono sempre riconosciuto: legalità, responsabilità, libertà».

Articoli di POLITICA più letti
1.

La moglie dell’ex assessore regionale ha lavorato con laurea falsa, Carmela Fiorella deve ridare 35mila euro ad Aeroporti di Puglia e fare volontariato

2.

Doping, il caso Parisi dopo la rinuncia del Nobel, l’ironia del ministero: «Nominiamo Heather»

3.

«Devi stare zitto!», «Vai a lavorare, lazzarone!». Volano stracci tra l’ad di Enel e Calenda. Soldi e bollette: che cosa gli ha rinfacciato il leader di Azione

4.

La grande sconfitta della Lega in Toscana: «Vannacci ha distrutto il partito». E Zaia pensa all’addio

5.

Sardegna, caso Todde: la Corte costituzionale annulla la dichiarazione di decadenza

leggi anche
de luca regionali campania
POLITICA

Elezioni regionali Campania, la migrazione dei deluchiani verso il centrodestra. Sabato 21 sindaci filo De Luca aderiscono a Forza Italia

Di Sofia Spagnoli
boccia-sangiuliano-bandecchi-elezioni-campania
POLITICA

Bandecchi arruola Maria Rosaria Boccia per le regionali in Campania: l’imprenditrice prepara la sfida all’ex ministro Sangiuliano

Di Alba Romano
luca zaia andrea stefani
POLITICA

La mossa di Zaia: «Mi candido capolista in Veneto, in tutte le province» – Il video

Di Stefania Carboni
alessandra todde decisione consulta decadenza
POLITICA

Sardegna, caso Todde: la Corte costituzionale annulla la dichiarazione di decadenza

Di Sofia Spagnoli