Regionali Campania, il patto tra Cirielli e l’ex nemico Giosi Romano per portare i deluchiani nelle liste di centrodestra: i nomi dell’accordo

Giosy Romano c’è, e lavora nel sottosuolo delle regionali in Campania, dove si sporca le mani nella costruzione delle liste a sostegno di Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e frontman del centrodestra. Un ruolo, quello di candidato, che i due si sono contesi per mesi. A lungo, i vari leader e segretari regionali si sono interrogati su chi dei due fosse il più adatto a ricoprire quella posizione. Cirielli non ha risparmiato parole aspre nei confronti di Romano, accusandolo di «non rappresentare una bella immagine per il centrodestra» per via della sua precedente vicinanza con il governatore uscente, Vincenzo De Luca. Ma alla fine, è proprio quel vecchio legame con De Luca che potrebbe giocare a favore di Cirielli. Giosy Romano, infatti, sposterà alcuni deluchiani di peso nelle liste del centrodestra, nomi che, senza dubbio, potrebbero spostare l’ago della bilancia e attrarre un bel po’ di voti.

Il consigliere che votò per il terzo mandato di De Luca

Il primo nome è quello di Felice di Maiolo, consigliere uscente nella lista “Fare democratico”, deluchiano, poi trasferitosi nel gruppo misto, che migrerà ora nel partito di Matteo Salvini, la Lega. E’ stato eletto consigliere nel 2020, a Napoli, con 5.455 preferenze. La sua vicinanza politica a De Luca si è resa manifesta anche in tempi recenti: nel novembre del 2024 quando il Consiglio regionale fu chiamato a votare la legge che consentiva a De Luca di ricandidarsi per la terza volta consecutiva alla guida della Regione, Di Maiolo diede il suo voto favorevole.

Il primo dei non eletti

E poi c’è Rany Pagano, amico di Giosi Romano, come lo è Maiolo. Pagano si era candidato a consigliere nel 2020 nella lista “Campania Libera” che sosteneva la corsa di Vincenzo de Luca. Ma non riuscì a varcare le porte della Regione, pur raccogliendo un buon numero di voti: 3364. Proprio oggi ha ufficializzato la propria candidatura con Fratelli d’Italia. «Non una scelta improvvisa, ma la conseguenza naturale di un percorso che da anni porto avanti: credere nelle istituzioni, nel merito, nella serietà e nella forza dei nostri territori – ha scritto poche ora fa su Facebook – In Fratelli d’Italia ritrovo un metodo di lavoro concreto, una visione chiara e una comunità politica che mette al centro valori in cui mi sono sempre riconosciuto: legalità, responsabilità, libertà».