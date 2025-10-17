Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
Giorgia Meloni lascia la conferenza stampa dopo due domande. La pacca sulla spalla a Giorgetti: «In bocca al lupo» – Il video

17 Ottobre 2025 - 17:53 Alba Romano
L'episodio ha riacceso le critiche contro la premier, accusata di evitare le domande dei giornalisti

È durata solo 25 minuti la presenza di Giorgia Meloni alla conferenza stampa convocata a Palazzo Chigi per illustrare i contenuti della legge di bilancio per il 2026 approvata oggi. Al termine del Consiglio dei ministri, la premier si è presentata davanti ai giornalisti assieme ai due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, e al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Dopo un intervento introduttivo sulle priorità del governo e le misure inserite nella manovra, Meloni ha risposto a due domande. Dopodiché, si è alzata insieme ai due vicepremier e ha lasciato solo Giorgetti a rispondere a tutte le altre domande dei giornalisti.

Giorgetti scherza con i giornalisti: «Se volete eh, se no vado anch’io»

«Il ministro Giorgetti è disponibile fino a… quando ritenete», dice la premier con un sorriso. Dopodiché, augura una «Buona giornata a tutti», saluta il titolare del Mef con una pacca sulla spalla e gli dice: «In bocca al lupo». Giorgetti, rimasto solo al tavolo, scherza con i giornalisti e resta a disposizione dei giornalisti per rispondere alle loro domande: «Se volete eh, sennò vado anch’io».

Le critiche sui social a Meloni

Il video di Giorgia Meloni che lascia la sala dopo appena due domande ha subito fatto il giro dei social e ha riacceso le critiche rivolte alla premier, accusata di organizzare molto raramente conferenze stampa con i giornalisti. Persino durante una delle ultime visite alla Casa Bianca, Meloni si era resa protagonista di un siparietto simile. Commentando con gli altri leader l’amore di Donald Trump per le telecamere e le domande dei giornalisti, la premier aveva detto: «A lui piace, gli piace sempre. Io invece non voglio mai parlare con la stampa italiana».

Foto copertina: ANSA/Massimo Percossi | La conferenza stampa di Meloni, Salvini, Tajani e Giorgetti per illustrare la manovra

