Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
CULTURA & SPETTACOLOConfindustriaGiorgia MeloniGoverno MeloniInformazioneScioperi

Il Sole 24 Ore in sciopero per un’intervista a Giorgia Meloni

18 Ottobre 2025 - 07:20 Alessandro D’Amato
embed
manovra-2026-governo-meloni
manovra-2026-governo-meloni
L'astensione dal lavoro contro il direttore Fabio Tamburini

Un’intervista della collaboratrice Maria Latella a Giorgia Meloni ha provocato uno sciopero al Sole 24 Ore. Il giornale esce oggi in edicola con 20 sole pagine. L’intervista è stata pubblicata mentre alla conferenza stampa sulla manovra a Palazzo Chigi erano presenti due giornalisti del quotidiano. Per questo è esplosa la protesta della redazione e il Cdr ha convocato un’assemblea che ha votato all’unanimità l’astensione dal lavoro. Il direttore Fabio Tamburini prima ha tentato di gettare acqua sul fuoco dicendo che avrebbe firmato a quattro mani l’intervista a Meloni insieme a Latella. Ooi, di fronte al rifiuto del comitato di redazione di revocare lo sciopero, ha deciso di fare uscire comunque il quotidiano di Confindustria. Anche se in foliazione notevolmente ridotta.

Lo sciopero del Sole 24 Ore

Il Fatto Quotidiano racconta che il Cdr ha accusato Tamburini di comportamento antisindacale. Il direttore era stato già sfiduciato nel 2020 con il 72,4% dei voti contrari. Proprio a causa dell’uso di collaboratori esterni. Da allora i rapporti sono peggiorati. Intanto alcuni giornalisti del Sole hanno vinto cause di lavoro contro l’azienda che li aveva messi in cassa integrazione a zero ore per prepensionarli. Una giornalista ha vinto cause per demansionamento subìto al rientro dalla maternità.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Celentano e Claudia Mori, crollano gli incassi da musica e cine. Il pressing sulla Rai per un ritorno in tv di Adriano appena visti i conti

2.

Cosa faranno (forse) i Coma_Cose dopo la separazione: Lama è già in studio per «musica nuova», il silenzio di California

3.

Per Roberto Benigni e la moglie Nicoletta la vita ora è meno bella. Esaurita la miniera d’oro dei film, nell’ultimo anno non si sono distribuiti guadagni

4.

A Bruno Vespa non è piaciuto un commento di Crozza sull’intervista a Meloni. La reazione perfida su Rai1: «Ecco un omaggio per lui» – Il video

5.

Artificieri vicino a casa di Sigfrido Ranucci, trovata un’auto rubata sospetta. Il collega Mottola: «Hanno visto scappare uno incappucciato»

leggi anche
meloni-conferenza-stampa-manovra video
POLITICA

Giorgia Meloni lascia la conferenza stampa dopo due domande. La pacca sulla spalla a Giorgetti: «In bocca al lupo» – Il video

Di Alba Romano
Sigfrido Ranucci
CULTURA & SPETTACOLO

Artificieri vicino a casa di Sigfrido Ranucci, trovata un’auto rubata sospetta. Il collega Mottola: «Hanno visto scappare uno incappucciato»

Di Ugo Milano
roberto saviano sigfrido ranucci
CULTURA & SPETTACOLO

«Il governo di estrema destra ha trasformato Ranucci in un bersaglio», Saviano all’attacco: «La democrazia è morta» – Il video

Di Ugo Milano