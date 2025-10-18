Il Sole 24 Ore in sciopero per un’intervista a Giorgia Meloni

L'astensione dal lavoro contro il direttore Fabio Tamburini

Un’intervista della collaboratrice Maria Latella a Giorgia Meloni ha provocato uno sciopero al Sole 24 Ore. Il giornale esce oggi in edicola con 20 sole pagine. L’intervista è stata pubblicata mentre alla conferenza stampa sulla manovra a Palazzo Chigi erano presenti due giornalisti del quotidiano. Per questo è esplosa la protesta della redazione e il Cdr ha convocato un’assemblea che ha votato all’unanimità l’astensione dal lavoro. Il direttore Fabio Tamburini prima ha tentato di gettare acqua sul fuoco dicendo che avrebbe firmato a quattro mani l’intervista a Meloni insieme a Latella. Ooi, di fronte al rifiuto del comitato di redazione di revocare lo sciopero, ha deciso di fare uscire comunque il quotidiano di Confindustria. Anche se in foliazione notevolmente ridotta.

Lo sciopero del Sole 24 Ore

Il Fatto Quotidiano racconta che il Cdr ha accusato Tamburini di comportamento antisindacale. Il direttore era stato già sfiduciato nel 2020 con il 72,4% dei voti contrari. Proprio a causa dell’uso di collaboratori esterni. Da allora i rapporti sono peggiorati. Intanto alcuni giornalisti del Sole hanno vinto cause di lavoro contro l’azienda che li aveva messi in cassa integrazione a zero ore per prepensionarli. Una giornalista ha vinto cause per demansionamento subìto al rientro dalla maternità.