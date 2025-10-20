Rischio attentato per Donald Trump: il presidente sale di corsa sull’Air Force One
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dovuto salire rapidamente sull’Air Force One su una piccola scaletta all’aeroporto internazionale di Palm Beach. A causa di «misure di sicurezza rafforzate». Lo ha riferito un funzionario della Casa Bianca a Fox News. I servizi segreti, che vigilano sulla sicurezza del presidente degli Stati Uniti si sarebbero allarmati dopo la scoperta di un presunto appostamento vicino all’aeroporto con vista sull’aereo presidenziale. Nessuna persona è stata arrestata.
Il direttore dell’Fbi Kash Patel ha dichiarato che la sua agenzia sta conducendo le indagini. «Prima del ritorno del presidente a West Palm Beach, i servizi segreti hanno scoperto quella che sembrava essere una piattaforma di caccia sopraelevata nella linea visiva della zona di atterraggio dell’Air Force One», ha detto Patel a Fox News Digital. «Non sono state trovate persone sul posto. Da allora l’Fbi ha assunto la guida delle indagini. Abbiamo inviato risorse per raccogliere tutte le prove dalla scena e stiamo impiegando le nostre capacità di analisi dei cellulari».