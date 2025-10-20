Ultime notizie Delitto di GarlascoGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
Sondaggio Swg, le polemiche premiano Meloni-Schlein. Conte e Salvini sempre più lontani – I dati

20 Ottobre 2025 - 20:09 Giulia Norvegno
Dopo giorni di scambi di accuse e polemiche, i partiti di Elly Schlein e Giorgia Meloni sono tra i pochi a crescere

Aumenta il distacco tra i primi due partiti e il Movimento 5 Stelle secondo l’ultimo sondaggio Swg per il TgLa7. Fratelli d’Italia resta la prima forza politica indicata dagli orientamenti di voto con il 31% (+0,2). Incalza il Partito democratico, salito al 22,1% con un incremento dello 0,3% nell’ultima settimana. Il più alto tra tutte le forze politiche. Cede terreno invece il M5s, che scende al 13,2%. In trend negativo anche la Lega, ora all’8,5%. Segue Forza Italia, stabile al 7,9%. In calo Verdi e Sinistra italiana al 6,6%.

Cede due decimi di punto Azione, ora al 2,9%. Italia Viva perde un decimo e si attesta ora al 2,3%. +Europa non va oltre l’1,8%. Noi Moderati torna all’1%.

