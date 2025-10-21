Roma, si sporge dalla finestra per salutare la sorella e cade: bambino di 10 anni in gravissime condizioni. Indagini in corso della polizia

È successo stamattina 21 ottobre, in via De Ritis, zona Tiburtina. Il bimbo si trovava in casa con la madre

Si sarebbe sporto dalla finestra per poi precipitare nel vuoto, mentre in casa c’era la madre. È successo stamattina a Roma, in via De Ritis zona Tiburtina, dove un bambino di circa 10 anni è precipitato dalla finestra della propria abitazione. È stato soccorso in condizioni gravissime, tanto da necessitare l’intubazione sul posto da parte dei sanitari del 118 prima del trasporto all’ospedale pediatrico Bambin Gesù.

Le ipotesi sulla dinamica

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia, che ora ha avviato una prima indagine per chiarire l’accaduto. Presente anche la scientifica che sta facendo i rilievi. Da alcune prime ricostruzioni pare che il bambino si fosse sporto dalla finestra per salutare la sorella che stava uscendo dal portone del palazzo, intorno alle 11:30. Sarebbe bastato a fargli perdere l’equilibrio e precipitare dal terzo piano. Le urla della madre, che era in casa, hanno attirato l’attenzione dei passanti che hanno chiamato i soccorsi.