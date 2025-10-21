Ultime notizie Delitto di GarlascoGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
ATTUALITÀBambiniInchiesteLazioRoma

Roma, si sporge dalla finestra per salutare la sorella e cade: bambino di 10 anni in gravissime condizioni. Indagini in corso della polizia

21 Ottobre 2025 - 13:31 Ugo Milano
embed
È successo stamattina 21 ottobre, in via De Ritis, zona Tiburtina. Il bimbo si trovava in casa con la madre

Si sarebbe sporto dalla finestra per poi precipitare nel vuoto, mentre in casa c’era la madre. È successo stamattina a Roma, in via De Ritis zona Tiburtina, dove un bambino di circa 10 anni è precipitato dalla finestra della propria abitazione. È stato soccorso in condizioni gravissime, tanto da necessitare l’intubazione sul posto da parte dei sanitari del 118 prima del trasporto all’ospedale pediatrico Bambin Gesù.

Le ipotesi sulla dinamica

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia, che ora ha avviato una prima indagine per chiarire l’accaduto. Presente anche la scientifica che sta facendo i rilievi. Da alcune prime ricostruzioni pare che il bambino si fosse sporto dalla finestra per salutare la sorella che stava uscendo dal portone del palazzo, intorno alle 11:30. Sarebbe bastato a fargli perdere l’equilibrio e precipitare dal terzo piano. Le urla della madre, che era in casa, hanno attirato l’attenzione dei passanti che hanno chiamato i soccorsi.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Matteo Costacurta, il «Principe Nero» detenuto in ospedale e con l’uso della piscina

2.

Tramortita e stuprata a 16 anni in un fast food di kebab, indagato il gestore e altri due connazionali: bicchieri di Coca Cola e whiskey per stordirla

3.

Rieti, assalto degli ultras al pullman dei tifosi del Pistoia Basket: morto l’autista. Si indaga su 10 persone, alcuni sono legati all’estrema destra

4.

Garlasco, Angela Taccia parla di Massimo Lovati: «Aveva altre priorità, rinviava le riunioni per andare in tv. Sempio? Ha la forza dell’innocenza»

5.

Garlasco, l’avvocato di Lovati contro l’alibi di Sempio: «Lo scontrino di Vigevano? È falso»

leggi anche
lupo grecia spiaggia bambina
ESTERI

Lupo aggredisce una bimba di 5 anni in spiaggia, poi segue la madre fin sotto casa. Allarme in Grecia: «Abbattiamoli»

Di Alba Romano
torino medico
ATTUALITÀ

Bimbo di 5 anni cade dal balcone di casa a Torino: è grave

Di Alba Romano
carpi bambino ustionato
ATTUALITÀ

Cade dalla finestra della scuola, grave un bambino di 7 anni a Genova. Valditara invia gli ispettori

Di Ugo Milano