Puntate dubbie, finti infortuni e tavoli da poker gestiti dalla mafia: scandalo scommesse in Nba. Arrestati giocatori e allenatori: chi è finito in manette

In due indagini portate avanti in parallelo dalla FBI, poche ore dopo l’inizio della nuova stagione di pallacanestro sono state arrestate diverse persone. Secondo gli inquirenti, molte di loro avrebbero «trasformato il basket in un’operazione di gioco d’azzardo illegale»

Consigliavano ad amici, conoscenti o scommettitori professionisti su quali statistiche puntare. Poi scendevano sul parquet della NBA, il massimo campionato americano di basket, e facevano di tutto per rispettare le promesse. Terry Rozier, guardia dei Miami Heat, è finito in manette in un’operazione della FBI che ha portato all’arresto di altre persone, le cui identità al momento non sono state rese note. Secondo l’agenzia di intelligence federale americana, il 31enne sarebbe colpevole di aver «trasformato il basket professionistico in un’operazione di gioco d’azzardo illegale, utilizzando informazioni privilegiate per piazzare puntate illecite». Negli stessi minuti, per un’indagine diversa ma connessa a quella di Rozier, dall’altra parte dell’America è stato arrestato anche Chauncey Billups, miglior giocatore delle Finals 2004 e dal 2021 allenatore dei Portland Trail-Blazers. Su di lui ci sarebbero le ombre di un giro illegale di poker connesso alla mafia.

La partita incriminata e la pioggia di puntate su Terry Rozier

Lo scandalo scommesse scuote l’intero panorama della NBA solo poche ore dopo l’inizio della nuova stagione. Rozier è stato arrestato in un hotel di Orlando, dove ieri notte i suoi Heat hanno perso di quattro punti la partita d’esordio contro i Magic, ma il nome del 31enne non è certo la prima volta che viene accostato alle scommesse. I sospetti erano infatti nati nel 2023, in merito soprattutto alla partita del 23 marzo tra i New Orleans Pelicans e gli Charlotte Hornets, squadra di cui Rozier era una delle stelle. In tre quarti d’ora i bookmaker avevano registrato un’impennata di puntate sull’under di punti, rimbalzi e assist del giocatore, con decine di persone che avevano quindi scommesso che il 31enne avrebbe messo a referto statistiche inferiori al previsto.

Lo scommettitore professionista e il misterioso infortunio di Terry Rozier

Tra i giocatori, anche uno scommettitore professionista che aveva piazzato 30 giocate per 13.759 dollari complessivi. L’ondata aveva convinto le agenzie a sospendere tutte le scommesse su Rozier, che qualche ora dopo era uscito dal parquet di gioco dopo 10 minuti per un presunto infortunio al piede. Riempiendo così le tasche di tutti coloro che avevano puntato su di lui. «Abbiamo già incontrato più volte la NBA e l’FBI nel 2023», ha ribadito il legale di Rozier, Jim Trusty, che ha ricordato come due anni fa la lega si fosse interessata alla questione senza però riscontrare «nessuna violazione delle regole». Ora Rozier, all’ultimo anno di un quadriennale da 96,3 milioni di dollari e in forze ai Miami Heat da gennaio 2024, potrebbe rischiare grosso. Nella stessa operazione è stato arrestato anche Damon Jones, ex giocatore ed ex assistente allenatore dei Cleveland Cavaliers fino al 2018.

Chauncey Billups e le accuse sulla mafia

Su Chauncey Billups, un nome che spunta per la prima volta nelle cronache sulle scommesse illegali, le informazioni sono ancora poche. Il coach dei Portland Trail-Blazers, cinque volte All-Star nei suoi 17 anni da giocatore nella NBA e protagonista della vittoria dei Detroit Pistons nel 2004, è stato ammanettato in Oregon la mattina dopo la sconfitta dei suoi ragazzi contro i Minnesota Timberwolves. Secondo Abc News, sarebbe accusato di partecipare – non è chiaro ancora in che ruolo – in un’operazione di tavoli da poker illegali legati agli affari della mafia.

Il caso Jontay Porter e il legame tra basket e scommesse

Il terremoto arriva a un anno dal primo scandalo scommesse NBA, che si era incentrato sul giocatore Jontay Porter dei Toronto Raptors. Secondo gli inquirenti, Porter avrebbe scommesso sulla sconfitta della sua squadra, avrebbe finto di essere infortunato per permettere agli scommettitori di incassare le loro puntate e avrebbe condiviso informazioni riservate. Il giocatore, bandito a vita dalla massima lega americana, si è dichiarato colpevole di cospirazione e frode telematica, la sentenza è attesa per questo dicembre.