«Bellissimo accento francese ma non capisco cosa dice…». Trump e la scenetta con la giornalista alla domanda sulla Cisgiordania – Il video

La reazione del presidente Usa alla domanda di Sonia Dridi, corrispondente per RTBF TV e LCI

«Da dove vieni? Francia? Bellissimo accento ma non capisco cosa sta dicendo…». Non usa mezzi termini il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump quando si rivolge alla giornalista Sonia Dridi, corrispondente per RTBF TV e LCI. Nata in Francia e di origini tunisine, è oramai di base a Washington D.C. da circa 10 anni. Anni per cui ha seguito per i vari media francesi la Casa Bianca, incluso il primo mandato di Trump e quello attuale. In precedenza, tra il 2011 e il 2015, ha lavorato come corrispondente per France 24 al Cairo, in Egitto, documentando la Rivoluzione egiziana e i suoi sviluppi. Nel 2020 ha pubblicato Joe Biden, le pari de l’Amérique anti-trump, la prima biografia in francese dedicata a Joe Biden. Insomma, non proprio la prima arrivata. Eppure, nonostante l’enorme esperienza della cronista, Trump fa inizialmente le orecchie da mercante. Su una domanda, tra l’altro, di non poco conto: l’annessione della Cisogiordania da parte di Israele, sostenuta nei giorni scorsi alla Knesset, e sui cui Trump ha già espresso il suo totale disappunto e contrarietà. Il presidente Usa, dopo la scenetta, ha poi risposto alla giornalista: «Non si preoccupi per la Cisgiordania. Israele non farà nulla con la Cisgiordania».