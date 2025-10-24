Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
Trascina un cane con una catena al collo per 6 chilometri sulla sua e-bike: denunciati un dog sitter e il padrone

24 Ottobre 2025 - 11:22 Alba Romano
napoli dog sitter sangue cane
È accaduto a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli. Ad accorgersi della follia un passante che ha immediatamente allertato i carabinieri

Le zampe sono insanguinate e i polpastrelli praticamente senza pelle quando Bella, un pastore tedesco femmina di 5 anni e mezzo, prova a mettersi in piedi. Il dog sitter, che si doveva prendere cura di lei, si è appena fermato dopo una forsennata corsa lunga praticamente 6 chilometri sulla sua e-bike. L’animale, dopo pochi metri, non aveva potuto far altro che farsi trascinare per le strade di San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, mentre la catena attorno al collo la soffocava. L’uomo, un 54enne già noto alle forze dell’ordine, e il padrone di Bella sono stati denunciati dai carabinieri.

L’allarme di un passante e il sangue del cane 

Ad accorgersi della follia del “dog sitter” un passante, intorno alle 21 di giovedì 23 ottobre. L’uomo, in sella alla sua bicicletta, stava letteralmente trascinando il cane per le strade della località nel Napoletano. È stato proprio il passante a intimare all’uomo di fermarsi e ad allertare i carabinieri, che sono giunti in poco tempo sul luogo dell’accaduto. Una volta che il 54enne, residente nel paese di Volla, ha tolto la catena al cane e ha provato a farlo stare in piedi, Bella ha iniziato a guaire per il dolore mentre sotto le sue zampine si allargava una macchina di sangue sull’asfalto. Il pastore tedesco ora è stato preso in cura nella clinica veterinaria di Torre del Greco. 

Il racconto del dog sitter e le denunce per maltrattamento

Di fronte ai carabinieri, il 54enne ha ripercorso tutta la dinamica. Ha raccontato di aver preso in consegna il cane dal suo proprietario, un 39enne incensurato, a Bella da Volla. Dal paesino l’aveva portata al guinzaglio fino a piazza della Repubblica, in centro a San Sebastiano al Vesuvio: un percorso netto di 5 chilometri e 700 metri. I militari hanno fatto scattare due denunce per maltrattamento e abbandono di animali a carico del proprietario e del dog sitter. 

