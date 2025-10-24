A Londra la nuova spinta degli alleati per Kiev: l’Italia prepara nuovi aiuti, Starmer alza la pressione su Putin: «Fa richieste ridicole» – La diretta

Alla riunione della “coalizione dei volenterosi” Meloni partecipa in collegamento da Roma. Il premier britannico invita ad agire sugli asset russi congelati e definisce “ridicole” le richieste di Mosca

Si è aperta a Londra la riunione della “coalizione dei volenterosi”, con oltre venti leader riuniti per discutere nuovi aiuti all’Ucraina. Tra i partecipanti, il presidente Volodymyr Zelensky, il premier britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron, il segretario generale della Nato Mark Rutte e, in collegamento da Roma, la premier Giorgia Meloni. Macron ha annunciato che la Francia invierà nuovi missili antiaerei Aster e caccia Mirage, sottolineando la necessità di «mantenere la pressione sulla Russia». Gli Aster, prodotti insieme all’Italia, fanno parte del sistema SAMP/T Mamba, già fornito a Kiev. Da Londra, Starmer ha definito «ridicole» le richieste di Putin sui territori ucraini e ha chiesto di usare i beni russi congelati per finanziare la difesa di Kiev. «È il momento della pressione», ha detto, invitando gli alleati a restare uniti.

Foto di copertina: EPA/Chris J. Ratcliffe / POOL