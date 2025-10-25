Scontri al corteo pro Pal di Torino, tentano l’assalto all’evento di Forza Italia: «Cacciamo Tajani e i ministri del genocidio» – Foto e video

Il vicepremier replica dal palco del Teatro Carignano: «Mentre qualcuno strilla, noi continuiamo ad accogliere rifugiati palestinesi»

Scontri a Torino tra manifestanti pro Pal e forze dell’ordine. Intorno alle 12.30, quando il corteo per la Palestina stava transitando in via Accademia delle Scienze, davanti al Museo Egizio, sono iniziate le tensioni, prima con le cariche dei poliziotti e poi con i manifestanti che hanno cominciato a tirare bottiglie contro gli agenti. Una ragazza è stata fermata e identificata dalle forze dell’ordine. «La polizia ha fronteggiato i manifestanti che hanno cercato di giungere in Piazza Carignano. È stata effettuata una carica di alleggerimento all’altezza del Museo Egizio, in via Accademia delle Scienze», ha confermato la Questura di Torino. Due agenti del reparto mobile della polizia risultano feriti, mentre anche i manifestanti denunciano di avere contusi tra le proprie fila.

Il corteo contro la kermesse di Forza Italia

Il corteo per la Palestina nel capoluogo piemontese è stato organizzato per protestare contro gli Stati generali della casa, un evento di Forza Italia a cui partecipa anche il vicepremier e ministro degli Esteri, nonché leader del partito, Antonio Tajani. Centinaia di attivisti si sono radunati fin dalla mattina in piazza Castello, a poche centinaia di metri dal teatro Carignano, che ospita la kermesse degli azzurri. «Tajani parla di casa mentre a Gaza le case non ci sono più», si legge nel post che annunciava la manifestazione. Uno striscione del collettivo universitario Cambiare Rotta recita: «Gaza è rasa al suolo, gli affitti sono alle stelle. Ma quale diritto alla casa? Cacciamo i ministri del genocidio», un altro dice «Blocchiamo Tajani». E dai megafoni si grida: «Blocchiamo i ministri della guerra non saremo complici del genocidio», «Questi personaggi non avranno la loro passerella nella nostra città».

ANSA/Alessandro Di Marco | Scontri tra polizia e manifestanti durante il corteo pro pal a Torino, 25 ottobre 2025

Tajani: «Mentre loro urlano, noi accogliamo i palestinesi»

Mentre fuori si scontravano forze dell’ordine e manifestanti, dentro il Teatro Carignano è stato lo stesso Tajani a commentare il corteo pro Pal in corso a Torino. «Mentre c’è gente che strilla qua e non si sa che cosa vuole, noi continuiamo ad accogliere palestinesi», rivendica il titolare della Farnesina. E poi aggiunge: «Siamo il Paese al mondo che ha accolto, insieme ad altri due o tre Paesi arabi, il maggior numero di rifugiati da Gaza. Questo è quello che conta, il ringraziamento di queste persone, i sorrisi contano molto di più degli slogan di qualche estremista, non si capisce perché non dobbiamo parlare della casa, cosa c’entra la casa con la Palestina non l’ho capito».

Foto copertina: ANSA/Alessandro Di Marco | Tafferugli durante il corteo pro pal a Torino, 25 ottobre 2025