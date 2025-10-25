Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
ATTUALITÀBolognaEmilia-RomagnaIlaria SalisPolizia

Sfratto con mazza a Bologna: «Non è vero che in quella casa faranno un B&B»

25 Ottobre 2025 - 07:47 Alba Romano
embed
sfratto bologna via michelino video perche
sfratto bologna via michelino video perche
La versione dei proprietari degli immobili

Il racconto video di uno sfratto effettuato da agenti in tenuta antisommossa in via Michelino a Bologna è diventato virale sul web. Insieme, si raccontava della volontà dei locatori di fare dei locali un bed & breakfast e che la famiglia che alloggiava nell’appartamento aveva sempre pagato l’affitto. Ma l’avvocato dei proprietari smentisce tutto. Gli alloggi oggetto dello sfratto non saranno adibiti a b&b. Inoltre, la proprietà avrebbe notificato la disdetta dei contratti a dicembre del 2022, con scadenze rispettivamente per novembre 2023 e settembre 2024.

La versione della proprietà

Nel frattempo ci sarebbero state delle trattative tra le parti per evitare soluzioni diverse a quanto andato in scena nella giornata di giovedì. Inoltre, i pagamenti successivi alla scadenza dei contratti non risulterebbero regolari. Non solo. Lo stabile «non appartiene ad un’unica proprietà, il 90% degli appartamenti risulta locato ad uso abitativo con contratti a lungo termine, ad oggi solo due sono adibiti a bed and breakfast». Prima dello sfratto «venivano concordati rinvii per il rilascio degli immobili, non rispettati» dalle famiglie. L’ufficiale giudiziario, «prima di procedere con l’ausilio delle forze dell’ordine», ha disposto “numerosi rinvii (tre in un caso, sette nell’altro) per il rilascio spontaneo degli immobili. Che non venivano rispettati dagli inquilini.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Giusi Bartolozzi: il capo di gabinetto di Nordio a Capri con il marito su una barca della Gdf

2.

Fa scendere un passeggero senza biglietto e viene preso a calci: capotreno a processo, dovrà pagare 15mila euro 

3.

«Rompono i co****ni dopo 45 anni». Piritore intercettato mentre parla con la moglie in auto: «Sto male da quando mi hanno convocato»

4.

Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene: le femministe accusate di stalking e diffamazione

5.

Trascina un cane con una catena al collo per 6 chilometri sulla sua e-bike: denunciati un dog sitter e il padrone

leggi anche
bologna muro sfratto plat
ATTUALITÀ

Bologna, sfratto con mazza. Per cacciare una famiglia con minore abbattono il muro e fanno entrare la celere – Il video

Di Ugo Milano
manganelli pro pal
ATTUALITÀ

Tensione al presidio pro Palestina a Roma: idranti in azione e manganellate per sciogliere il presidio a Piazza Verdi – Il video

Di Stefania Carboni
eindhoven ultras napoli arresti preventivi
ESTERI

Gli arresti “preventivi” di 180 ultras del Napoli a Eindhoven: «Per impedire gli scontri»

Di Alessandro D’Amato