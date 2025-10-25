Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
Morto il bambino di 10 anni caduto dal quinto piano a Trapani, la madre in casa e la corsa sul balcone

25 Ottobre 2025 - 16:16 Ugo Milano
Non sono ancora del tutto chiare le circostanze dietro la morte del bambino, sfuggito al controllo della madre a Trapani. Il ricovero d'urgenza e la morte in ospedale dopo una notte di agonia

Non ce l’ha fatta il bambino di dieci anni caduto ieri sera, venerdì 24 ottobre, dal balcone della sua abitazione a Trapani, in via Pantelleria. Il piccolo è morto all’ospedale dei Bambini “Di Cristina” di Palermo, dove era stato trasferito nella notte dopo un intervento d’urgenza all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. IL bambino è precipitato dal balcone al quinto piano del palazzo in cui viveva con la famiglia. In casa c’era la madre. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Il piccolo, figlio unico, soffriva di una forma complessa di disturbo dello spettro autistico.

La caduta dal balcone e i soccorsi

Da quanto emerso, sarebbe sfuggito per pochi istanti al controllo della madre e si sarebbe sporto dal balcone, cadendo nel vuoto. Subito dopo la caduta, i vicini hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso il bambino in condizioni gravissime. Dopo un primo intervento chirurgico a Trapani, i medici hanno disposto il trasferimento a Palermo, ma le ferite riportate erano troppo gravi. Gli agenti della polizia di Trapani stanno ascoltando i testimoni e raccogliendo elementi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non ci sarebbero, al momento, ipotesi di reato.

