Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
ATTUALITÀAnimaliBlackoutIncidentiLombardiaMonza e Brianza

Una volpe mastica il cavo della fibra ottica, migliaia di persone rimangono senza connessione internet per quattro giorni

25 Ottobre 2025 - 19:41 Alba Romano
embed
volpe caponago
volpe caponago
È successo a Caponago, in Brianza: l'animale si era intrufolato in un pozzetto lasciato aperto e, non riuscendo più a uscire, si è accanito sul cavo

«Ecco cosa è successo – si legge –: è “sparito” il coperchio di un pozzetto della linea telefonica ed è caduta dentro una volpe. Non riuscendo a uscire, a partire da domenica sera, ha iniziato a sbranare il cavo della fibra ottica da cui passano i dati praticamente di tutti gli operatori di linea fissa. Tirata fuori la volpe, viva, sono state effettuate le operazioni di sanificazione dell’ambiente e la riparazione della linea». Con queste parole in un post su Facebook il comune di Caponago, in Brianza, ha spiegato il perché dell’assenza della connessione internet che ha colpito circa cinquemila persone per quattro giorni. Il motivo è dunque che una volpe, caduta in un pozzetto aperto, è rimasta intrappolata e ha masticato il cavo della fibra ottica che serviva l’intera cittadina della provincia di Monza.

I disservizi a abitazioni, imprese e uffici

Il disservizio ha colpito abitazioni, imprese e uffici comunali, creando non pochi problemi. L’animale è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco in una zona vicino allo svincolo autostradale, mentre proseguono gli accertamenti per capire chi abbia rimosso il coperchio del pozzetto. La vicenda ha suscitato sia polemiche che ilarità tra i cittadini: alcuni hanno già iniziato a valutare eventuali richieste di rimborso per i disagi subiti durante i giorni di blackout digitale.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Giusi Bartolozzi: il capo di gabinetto di Nordio a Capri con il marito su una barca della Gdf

2.

Fa scendere un passeggero senza biglietto e viene preso a calci: capotreno a processo, dovrà pagare 15mila euro 

3.

«Rompono i co****ni dopo 45 anni». Piritore intercettato mentre parla con la moglie in auto: «Sto male da quando mi hanno convocato»

4.

Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene: le femministe accusate di stalking e diffamazione

5.

Trascina un cane con una catena al collo per 6 chilometri sulla sua e-bike: denunciati un dog sitter e il padrone

leggi anche
mattarella omicidio piritore
ATTUALITÀ

Omicidio Piersanti Mattarella, l’ex prefetto Piritore accusato di depistaggio tenta di difendersi di fronte al gip: «Sul guanto ho fatto confusione»

Di Cecilia Dardana
carcere
ATTUALITÀ

Si scopre incinta in carcere, ma è in cella da più di un anno. Il caso a Vercelli: «Qui ormai è Disneyland»

Di Giulia Norvegno
Ospedale Trapani
ATTUALITÀ

Morto il bambino di 10 anni caduto dal quinto piano a Trapani, la madre in casa e la corsa sul balcone

Di Ugo Milano
corona
CULTURA & SPETTACOLO

Fabrizio Corona al pentito che lo accusa di rapporti con la mafia: «Un criminale scappato di casa. Non querelo, rido»

Di Ugo Milano