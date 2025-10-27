Costringe i figli minorenni a partecipare a rapporti sessuali: arrestata la madre e il compagno 44enne

La segnalazione ai carabinieri di Monreale è arrivata dagli operatori del Telefono Azzurro. Le vittime sono state condotte in una comunità protetta

La drammatica chiamata al Telefono Azzurro è arrivata direttamente dalla bimba. Agli operatori la minorenne ha raccontato dei ripetuti abusi sessuali subiti tra le mura di casa da lei e dal fratello, di qualche anno più grande. La madre naturale dei due, 30enne, e il suo compagno 44enne sono stati arrestati dai carabinieri di Monreale e condotti nel carcere di Pagliarelli, a Palermo.

Il racconto della bambina e gli abusi

L’accusa che pende sui due adulti è di atti sessuali con minorenne. Secondo il racconto che la minorenne ha affidato agli operatori del Telefono Azzurro, i due bambini sarebbero stati costretti dalla madre e dal patrigno a partecipare agli atti sessuali che la coppia abitualmente consumava. Abusi e violenze che, secondo la procura di Palermo, avvenivano «sullo sfondo di un profondo degrado e isolamento sociale».

Le indagini e le perquisizioni a casa della coppia

Le manette sono scattate dopo che gli operatori della linea d’emergenza per i bambini avevano preavvertito i carabinieri. I militari, durante le perquisizioni nella casa della coppia, hanno sequestrato telefoni, computer e materiale informatico che al momento gli inquirenti ritengono utile alle indagini. Lo stesso appartamento è stato sigillato, mentre i due bambini sono stati condotti in una comunità protetta.