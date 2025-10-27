Auto si ribalta sulla Cassia Sud, tre giovani in ospedale: «Gara di velocità tra due macchine»

Un giorno dopo la tragica morte di Beatrice Bellucci, travolta da un’auto che “gareggiava” sulla Cassia, un altro incidente nel Lazio rischiava di essere fatale

Ci sarebbe una gara di auto – non da corsa e non in pista – tra giovani dietro allo spaventoso incidente che sabato sera ha spedito tre persone in ospedale a Vetralla, in provincia di Viterbo. Secondo la procura, infatti, almeno due auto guidate da ragazzi ventenni si sarebbero sfidate in una gara di velocità lungo la Cassia Sud. Un contatto tra le vetture ha poi causato l’incidente. A 24 ore dalla tragica morte di Beatrice Bellucci, tamponata e scaraventata contro un albero da un’auto impegnata in una corsa di velocità sulla Colombo, un altra folle gara per le strade ha rischiato di essere fatale per alcuni ragazzi.

La dinamica dell’incidente

L’incidente – secondo i testimoni molto violento – è avvenuto intorno alle 22.00 di sabato 25 ottobre, quando una Polo nera e una Hyundai bianca si sono scontrate. Secondo gli inquirenti, il contatto tra le auto sarebbe avvenuto proprio in fase di sorpasso, che stava avvenendo a velocità molto sostenute. Nell’urto, la piccola utilitaria si è ribaltata sul fianco in mezzo alla carreggiata, mentre l’auto nera è finita in testacoda contro un marciapiede.

I giovani feriti e l’ipotesi dell’asfalto bagnato

A bordo delle due auto si trovavano alcuni ventenni. Tre di loro sono stati portati d’urgenza all’ospedale Santa Rosa di Viterbo ma le loro condizioni non sarebbero eccessivamente gravi. A giocare forse un fattore non secondario nella dinamica anche l’asfalto bagnato dalla pioggia delle ore precedenti. Ma l’ipotesi più accreditata rimane al momento la corsa clandestina per gioco.