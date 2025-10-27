Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
ATTUALITÀAutoGiovaniInchiesteIncidenti stradaliLazioViterbo

Auto si ribalta sulla Cassia Sud, tre giovani in ospedale: «Gara di velocità tra due macchine»

27 Ottobre 2025 - 10:41 Ugo Milano
embed
viterbo incidente gara auto velocità
viterbo incidente gara auto velocità
Un giorno dopo la tragica morte di Beatrice Bellucci, travolta da un’auto che “gareggiava” sulla Cassia, un altro incidente nel Lazio rischiava di essere fatale

Ci sarebbe una gara di auto – non da corsa e non in pista – tra giovani dietro allo spaventoso incidente che sabato sera ha spedito tre persone in ospedale a Vetralla, in provincia di Viterbo. Secondo la procura, infatti, almeno due auto guidate da ragazzi ventenni si sarebbero sfidate in una gara di velocità lungo la Cassia Sud. Un contatto tra le vetture ha poi causato l’incidente. A 24 ore dalla tragica morte di Beatrice Bellucci, tamponata e scaraventata contro un albero da un’auto impegnata in una corsa di velocità sulla Colombo, un altra folle gara per le strade ha rischiato di essere fatale per alcuni ragazzi.

La dinamica dell’incidente

L’incidente – secondo i testimoni molto violento – è avvenuto intorno alle 22.00 di sabato 25 ottobre, quando una Polo nera e una Hyundai bianca si sono scontrate. Secondo gli inquirenti, il contatto tra le auto sarebbe avvenuto proprio in fase di sorpasso, che stava avvenendo a velocità molto sostenute. Nell’urto, la piccola utilitaria si è ribaltata sul fianco in mezzo alla carreggiata, mentre l’auto nera è finita in testacoda contro un marciapiede. 

I giovani feriti e l’ipotesi dell’asfalto bagnato

A bordo delle due auto si trovavano alcuni ventenni. Tre di loro sono stati portati d’urgenza all’ospedale Santa Rosa di Viterbo ma le loro condizioni non sarebbero eccessivamente gravi. A giocare forse un fattore non secondario nella dinamica anche l’asfalto bagnato dalla pioggia delle ore precedenti. Ma l’ipotesi più accreditata rimane al momento la corsa clandestina per gioco. 

Ti potrebbe interessare

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Milano, scoperto un deposito con duemila pacchi Amazon rubati: la merce intercettata prima della consegna ai destinatari

2.

Garlasco, Carlo Taormina e il post choc su Sempio: «Vada in Procura e dica che si è fatto un falso alibi». Poi sferra un durissimo attacco alla magistratura

3.

«Sa tenergli testa». Chi è Chiara Patriarca, la futura moglie di Cacciari. «Per la prima volta Massimo decide di condividere la casa con una donna»

4.

Alberto Stasi non può aver ucciso Chiara Poggi, cosa non torna su orari e sangue: le ultime scoperte nell’indagine su Garlasco

5.

Si scopre incinta in carcere, ma è in cella da più di un anno. Il caso a Vercelli: «Qui ormai è Disneyland»

leggi anche
Beatrice Bellucci, scontro mortale Roma
ATTUALITÀ

Beatrice Bellucci travolta e uccisa a 20 anni per una gara di velocità a Roma, la follia sulla Cristoforo Colombo: operata l’amica in auto con lei

Di Ugo Milano
andrea canessa incidente grosseto
ATTUALITÀ

Travolto da un’auto pirata sulla sedia a rotelle, ma la polizia lo multa: «Doveva stare sul marciapiede»

Di Ugo Milano
asiago
ATTUALITÀ

Asiago, lo schianto nella notte: perdono la vita tre ventenni

Di Stefania Carboni