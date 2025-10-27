Solange Rizzetto morta folgorata sotto la doccia, la tragedia a 28 anni: l’allarme nella notte, i sospetti su una stufetta

A dare l'allarme è stata la nonna della vittima, che l'ha trovata per terra alle 3 di notte. I sospetti sulla stufetta che secondo i famigliari era staccata

Si era da poco fatta la doccia quando alle 3 di notte la nonna l’ha trovata morta in bagno. I soccorsi arrivati tempestivamente hanno avviato le manovre di rianimazione che non hanno avuto nessun esito. Solange Samantha Rizzetto, 28enne di Novellara in provincia di Reggio Emilia, sarebbe morta in seguito a una folgorazione nelle prime ore di lunedì 27 ottobre. A causare la scarica sarebbe stata, secondo i primi accertamenti, una stufetta elettrica rinvenuta nella stanza, vicino al box doccia.

L’allarme della nonna alle 3 di notte

La nonna della giovane, con cui viveva insieme ad altri familiari, ha chiamato i soccorsi quando poco prima delle 3 del mattino ha trovato il corpo della nipote riverso a terra. Nell’abitazione sono arrivati gli operatori del 118 insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la scena per agevolare le manovre di rianimazione rivelatesi inutili. Solange Rizzetto aveva studiato a Correggio, poco lontano, dove lavorava come cameriera. Originaria di Cuba, era arrivata in Italia da giovanissima.

I sospetti su una stufetta elettrica

Anche se i familiari sostengono che fosse staccata, secondo i primi rilievi sarebbe stata una stufetta elettrica a causare la folgorazione, forse entrando in contatto con l’acqua o con le mani bagnate della ragazza. È proprio su questa ipotesi che i carabinieri de vicini comuni di Gualtieri e Guastalla stanno concentrando gli sforzi per ricostruire l’accaduto. La salma resta ora a disposizione della procura, che deve ancora decidere se svolgere o meno l’autopsia.