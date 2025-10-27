Morgan rischia 9 mesi di carcere, gli insulti ai poliziotti durante lo sfratto: «Non sapevo chi fossero»

Il cantautore a processo per oltraggio a pubblico ufficiale. Sentenza attesa a novembre

È stata chiesta una condanna a nove mesi di reclusione per Marco Castoldi, in arte Morgan, accusato di oltraggio a pubblico ufficiale. Il caso risale al 2019, quando l’artista fu coinvolto in uno sfratto nella sua abitazione di via Adamello, a Monza. Quel giorno, lo sgombero del cantautore si trasformò in una sorta di show. Secondo l’accusa, Morgan avrebbe rivolto insulti e offese agli agenti presenti, definendoli «mostri», «ignoranti», «ridicoli» e paragonandoli a «boia» e «becchini», come riporta il Corriere. Il procedimento, discusso davanti al giudice Valentina Schivo, è arrivato alla fase finale: la sentenza è attesa per il mese di novembre.

La difesa di Morgan: «Era un momento difficile»

Durante l’udienza, Morgan – assistito dall’avvocato Roberto Iannaccone – ha respinto le accuse, spiegando di essersi trovato in un momento di forte sofferenza personale. «Stavo lasciando non solo la mia casa, ma anche il mio studio di registrazione, il luogo dove lavoravo e tenevo i miei strumenti», ha dichiarato. L’artista ha raccontato di non aver riconosciuto le persone che si trovavano sotto casa come agenti: «Non si erano qualificate, non indossavano divise, e uno di loro mi riprendeva con una telecamera».

«I miei insulti erano rivolti all’acquirente dell’appartamento»

Quanto alle parole usate, Morgan ha chiarito di non averle rivolte ai poliziotti ma «all’acquirente dell’appartamento». «L’ufficiale giudiziario faceva solo il suo lavoro – ha aggiunto – ma in quel momento ho reagito con rabbia e dolore. Le ho detto che era come un boia, un becchino. Non volevo offendere la polizia, per la quale nutro rispetto».