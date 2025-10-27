Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
CULTURA & SPETTACOLOInchiesteLombardiaMonza e BrianzaMorganMusicaPoliziaTv

Morgan rischia 9 mesi di carcere, gli insulti ai poliziotti durante lo sfratto: «Non sapevo chi fossero»

27 Ottobre 2025 - 17:26 Alba Romano
embed
morgan processo offesa pubblico ufficiale
morgan processo offesa pubblico ufficiale
Il cantautore a processo per oltraggio a pubblico ufficiale. Sentenza attesa a novembre

È stata chiesta una condanna a nove mesi di reclusione per Marco Castoldi, in arte Morgan, accusato di oltraggio a pubblico ufficiale. Il caso risale al 2019, quando l’artista fu coinvolto in uno sfratto nella sua abitazione di via Adamello, a Monza. Quel giorno, lo sgombero del cantautore si trasformò in una sorta di show. Secondo l’accusa, Morgan avrebbe rivolto insulti e offese agli agenti presenti, definendoli «mostri», «ignoranti», «ridicoli» e paragonandoli a «boia» e «becchini», come riporta il Corriere. Il procedimento, discusso davanti al giudice Valentina Schivo, è arrivato alla fase finale: la sentenza è attesa per il mese di novembre.

La difesa di Morgan: «Era un momento difficile»

Durante l’udienza, Morgan – assistito dall’avvocato Roberto Iannaccone – ha respinto le accuse, spiegando di essersi trovato in un momento di forte sofferenza personale. «Stavo lasciando non solo la mia casa, ma anche il mio studio di registrazione, il luogo dove lavoravo e tenevo i miei strumenti», ha dichiarato. L’artista ha raccontato di non aver riconosciuto le persone che si trovavano sotto casa come agenti: «Non si erano qualificate, non indossavano divise, e uno di loro mi riprendeva con una telecamera».

«I miei insulti erano rivolti all’acquirente dell’appartamento»

Quanto alle parole usate, Morgan ha chiarito di non averle rivolte ai poliziotti ma «all’acquirente dell’appartamento». «L’ufficiale giudiziario faceva solo il suo lavoro – ha aggiunto – ma in quel momento ho reagito con rabbia e dolore. Le ho detto che era come un boia, un becchino. Non volevo offendere la polizia, per la quale nutro rispetto».

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Mauro Di Francesco e i problemi di salute, il trapianto e l’ultimo mese in ospedale. L’appello dopo il pentimento: «Non riducetevi come me»

2.

Carlo Conti scarta Stefano De Martino, la scelta a sorpresa per il dopo Festival su Nicola Savino. La riposta del conduttore di Affari tuoi – Il video

3.

Casa Vianello passa a Pier Silvio Berlusconi: i domestici filippini di Raimondo cedono il super attico da 300 metri quadrati

4.

Fedez e il rapporto segreto con Salvini, il gesto quotidiano dopo il tumore e la delusione su «chi ti scrive solo quando gli servi». Fa nomi e cognomi

5.

Beatrice Venezi, insulti personali e bestemmie sui social de La Fenice. Il teatro chiude ai commenti: «I più pesanti sono stati fotografati»

leggi anche
Morgan a Ciao Maschio
CULTURA & SPETTACOLO

Morgan su Rai1, la frase perfida su Jovanotti. Deluso da Marco Mengoni e Noemi: «Senza di me non esisterebbero»

Di Giulia Norvegno
morgan attacca schiatti
CULTURA & SPETTACOLO

Morgan continua ad attaccare Angelica Schiatti, l’ultimo video pubblicato (e poi rimosso): «La persecutrice sei tu»

Di Giammarco Pio Isoldi
morgan processo offesa pubblico ufficiale
CULTURA & SPETTACOLO

Milano, polemica per «l’orinatoio Morgan» nei bagni del festival Mi Ami. L’ira del cantante: «Schifo indecente, va rimosso» – La foto

Di Ugo Milano