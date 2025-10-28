Ultime notizie FemminicidiGazaLegge di bilancioUcraina
Egitto, a fuoco una nave da crociera sul Nilo: a bordo 60 italiani. La Farnesina: «Sono in buone condizioni»

28 Ottobre 2025 - 20:39 Alba Romano
Ancora non sono note le cause dell'incendio. Il ministro degli Esteri Tajani è informato a ne segue l'evoluzione

La Farnesina e l’ambasciata italiana al Cairo stanno seguendo da vicino la situazione a Luxor, dove la nave da crociera Empress ha preso fuoco. A bordo si trovavano circa 60 cittadini italiani, che, secondo quanto riferito, sarebbero in buone condizioni. La Farnesina precisa che il ministro Antonio Tajani è aggiornato e monitora costantemente l’evolversi degli eventi.

Come stanno i turisti italiani

Gli italiani a bordo stanno ricevendo assistenza dai tour operator Corsini Viaggi e Travco Tours. I turisti di Corsini sono stati trasferiti sulla nave Nile Crown, mentre il gruppo della Travco si trova al porto delle navi, a 5 km dalla città di Esna (a circa 60 km a sud di Luxor), in attesa della nave inviata dal loro tour operator.

In aggiornamento

Foto copertina: Foto di Pixabay | Immagine d’archivio

