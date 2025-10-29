Rio de Janeiro, l’operazione di polizia contro il Comando Vermelho causa 64 morti

Protestano l'Onu e le organizzazioni dei diritti umani. Mai così tanti morti nelle favelas. Le immagini degli arrestati a piedi nudi

Il bilancio è quello dei giorni di guerra: 64 morti. Nell’operazione di polizia più letale di sempre nella storia di Rio de Janeiro. Contro una delle più temibili bande di narcotrafficanti brasiliane. Un’operazione che ha portato l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani a esprimere orrore e a chiedere un’indagine. Il governatore di destra dello stato di Rio Claudio Castro ha annunciato che 60 criminali sono stati neutralizzati. Quattro agenti di polizia sono morti.

Le favelas

Le operazioni di polizia prendono di mira solitamente le favelas. In questo caso la missione da 2500 agenti si è concentrata su due complessi nel nord di Rio, Complexo da Penha e Complexo do Alemão, situati vicino all’aeroporto internazionale. L’agenzia France Presse racconta che nel vicino ospedale Getulio Vargas, da dove si potevano udire raffiche di colpi d’arma da fuoco nelle vicinanze, un flusso continuo di veicoli scaricava corpi e vittime di colpi d’arma da fuoco – agenti di polizia, sospetti criminali e semplici residenti – all’ingresso. A Vila Cruzeiro, una favela all’interno di Complexo da Penha, gli agenti di polizia pesantemente armati sorvegliavano una ventina di giovani arrestati. Ammassati l’uno sull’altro, sedevano per terra con la testa china, a piedi nudi e a torso nudo.

«Tutti terrorizzati»

«Tutti sono terrorizzati», ha detto all’Afp il responsabile di un progetto sociale che è in contatto remoto con i residenti di Complexo da Penha sotto anonimato per timore di rappresaglie. Diversi ministri del governo federale si sono incontrati a Brasilia per valutare la situazione, decidendo che una delegazione si sarebbe recata a Rio per una riunione d’urgenza mercoledì. Finora l’operazione di polizia più letale in questa città di oltre 6 milioni di abitanti si era verificata durante la pandemia di Covid-19 nel 2021, quando 28 persone morirono in un solo giorno nella favela di Jacarezinho. Il governatore ha anche annunciato l’arresto martedì di «81 criminali». Oltre che il sequestro di 100 fucili d’assalto e di «un’enorme quantità di droga».

Gli autobus come barricate

«Oltre 200.000 residenti rimangono colpiti dalla chiusura delle scuole e dalla sospensione dei servizi presso le unità sanitarie», ha dichiarato l’Assemblea Legislativa dello Stato di Rio de Janeiro. «Non ci sono autobus, siamo bloccati nel caos più totale», ha detto all’AFP Regina Pinheiro, una pensionata di 70 anni che cercava di tornare a casa. Si tratta di una tattica comune utilizzata dalle gang durante gli scontri con la polizia. Più di cinquanta autobus sono stati utilizzati come barricate, ha riferito il sindacato delle compagnie di autobus di Rio.

Comando Vermelho

L’operazione mira a «combattere l’espansione territoriale del Comando Vermelho (Commando Rosso)», una delle principali fazioni criminali brasiliane, presente in diversi stati, ha dichiarato il governo dello stato di Rio de Janeiro sulla piattaforma social X. La polizia ha schierato due elicotteri, 32 veicoli blindati e «dodici veicoli da demolizione» utilizzati per distruggere le barricate. «Gli arresti di massa non fanno che aumentare l’influenza delle fazioni, perché controllano le carceri», ha spiegato la sociologa Carolina Grillo. Ma queste politiche «hanno spesso un impatto elettorale positivo su una popolazione poco informata».

Il drone

Il governatore Claudio Castro ha pubblicato su X un video di un drone che lancia un proiettile da un cielo nuvoloso. «È così che la polizia di Rio viene accolta dai criminali. Con bombe lanciate dai droni», ha commentato l’alleato dell’ex presidente di estrema destra Jair Bolsonaro, denunciando l’operazione come narcoterrorismo.

«Un’enorme tragedia»

30 organizzazioni della società civile brasiliana, tra cui Amnesty International, hanno affermato che l’operazione «ha messo in luce il fallimento» delle politiche di sicurezza nel paese. L’ONG Human Rights Watch in Brasile ha chiesto indagini su ogni morte. «Le politiche di Claudio Castro trattano le favelas come territorio nemico, dove c’è licenza di uccidere», ha accusato il deputato di sinistra Henrique Vieira. Dani Monteiro, presidente della commissione per i diritti umani dell’Assemblea Legislativa di Rio de Janeiro, ha annunciato che avrebbe chiesto «spiegazioni» per l’operazione. Nel 2024, circa 700 persone sono morte durante gli interventi della polizia a Rio, quasi due al giorno.