Lorenzo Bonicelli, le prime foto dopo l’incidente. Il sorriso e le parole del ginnasta dall’ospedale

L’atleta azzurro, in riabilitazione al Niguarda dopo il grave infortunio agli anelli di luglio, riappare su Instagram. Migliaia di messaggi di sostegno in poche ore

Un sorriso e poche parole: «Insieme a voi». Così Lorenzo Bonicelli è tornato a farsi vedere sui social, tre mesi dopo il terribile incidente agli anelli che lo aveva costretto a un lungo ricovero. Sul suo profilo Instagram sono comparse due foto, le prime dal giorno della caduta alle Universiadi di Essen, in Germania. Il ginnasta azzurro si trova ora all’ospedale Niguarda di Milano, nel reparto di Unità spinale unipolare, dove sta continuando il percorso di riabilitazione. Le immagini, semplici ma piene di significato, hanno commosso i tifosi e il mondo dello sport: in meno di un’ora oltre duemila messaggi hanno riempito la sezione dei commenti, tra incoraggiamenti e parole di affetto.

L’incidente a luglio 2025

L’incidente risale al 23 luglio scorso, durante le qualificazioni di ginnastica artistica. Bonicelli aveva riportato una grave lesione cervicale nella fase di discesa dagli anelli. Operato in Germania, gli era stata ridotta una sublussazione della quinta vertebra e praticata una tracheotomia per aiutarlo a respirare. Dopo alcune settimane in terapia intensiva, il 7 agosto è stato trasferito a Milano e, a fine mese, all’unità spinale. Nel frattempo la sua società, la Ghislanzoni Gal, ha lanciato una raccolta fondi per sostenere le cure e la riabilitazione del giovane atleta. Dal mondo della ginnastica italiana sono arrivati centinaia di messaggi di solidarietà. Tra questi quello di Sofia Raffaeli, che dopo l’oro mondiale al cerchio a Rio de Janeiro ha voluto dedicargli la vittoria: «Siamo un grande team, tutta la ginnastica è con lui. Spero si riprenda presto».