Ultime notizie FemminicidiGazaJannik SinnerLegge di bilancioUcraina
SPORTGinnasticaGiovaniIncidentiInstagramLombardiaMilanoSocial media

Lorenzo Bonicelli, le prime foto dopo l’incidente. Il sorriso e le parole del ginnasta dall’ospedale

31 Ottobre 2025 - 17:39 Alba Romano
embed
lorenzo bonicelli
lorenzo bonicelli
L’atleta azzurro, in riabilitazione al Niguarda dopo il grave infortunio agli anelli di luglio, riappare su Instagram. Migliaia di messaggi di sostegno in poche ore

Un sorriso e poche parole: «Insieme a voi». Così Lorenzo Bonicelli è tornato a farsi vedere sui social, tre mesi dopo il terribile incidente agli anelli che lo aveva costretto a un lungo ricovero. Sul suo profilo Instagram sono comparse due foto, le prime dal giorno della caduta alle Universiadi di Essen, in Germania. Il ginnasta azzurro si trova ora all’ospedale Niguarda di Milano, nel reparto di Unità spinale unipolare, dove sta continuando il percorso di riabilitazione. Le immagini, semplici ma piene di significato, hanno commosso i tifosi e il mondo dello sport: in meno di un’ora oltre duemila messaggi hanno riempito la sezione dei commenti, tra incoraggiamenti e parole di affetto.

L’incidente a luglio 2025

L’incidente risale al 23 luglio scorso, durante le qualificazioni di ginnastica artistica. Bonicelli aveva riportato una grave lesione cervicale nella fase di discesa dagli anelli. Operato in Germania, gli era stata ridotta una sublussazione della quinta vertebra e praticata una tracheotomia per aiutarlo a respirare. Dopo alcune settimane in terapia intensiva, il 7 agosto è stato trasferito a Milano e, a fine mese, all’unità spinale. Nel frattempo la sua società, la Ghislanzoni Gal, ha lanciato una raccolta fondi per sostenere le cure e la riabilitazione del giovane atleta. Dal mondo della ginnastica italiana sono arrivati centinaia di messaggi di solidarietà. Tra questi quello di Sofia Raffaeli, che dopo l’oro mondiale al cerchio a Rio de Janeiro ha voluto dedicargli la vittoria: «Siamo un grande team, tutta la ginnastica è con lui. Spero si riprenda presto».

Articoli di SPORT più letti
1.

Anziano ucciso dall’interista Martinez, parlano due testimoni: la carrozzina elettrica e la sterzata improvvisa che ha tradito il portiere

2.

Il triangolo tra il calciatore, il rapper e una influencer: «Tradire un amico si chiama infamità». Qual è la storia dietro lo striscione al Colosseo

3.

Sinner oggi in campo neanche quotato a Parigi: dove vedere la partita in Tv e perché ora può tornare n.1 al mondo

4.

Jannik Sinner, continua senza sosta l’assalto del numero 1: Cerundolo asfaltato a Parigi. Ora la sfida a Shelton nei quarti

5.

Matilde Lorenzi, indagati il responsabile sicurezza e uno dei tecnici della squadra di sciatori: l’ipotesi è di omicidio colposo

leggi anche
lorenzo bonicelli
SPORT

Lorenzo Bonicelli e l’attimo di felicità in terapia intensiva: «Ho sentito che muovevo un braccio»

Di Alba Romano
lorenzo bonicelli
SPORT

Lorenzo Bonicelli via dalla terapia intensiva, la svolta per l’azzurro dopo la caduta agli anelli. La nuova fase: dove l’hanno trasferito

Di Giammarco Pio Isoldi
Lorenzo Bonicelli e suo padre
SPORT

Lorenzo Bonicelli, la reazione alla dedica di Sofia Raffaeli: «Gli hanno fatto vedere il video: ha pianto». Parla il padre: come sta l’azzurro

Di Giulia Norvegno
lorenzo bonicelli
SPORT

Lorenzo Bonicelli, il racconto della fidanzata: «Lui è lucidissimo». Le corse a fine turno in ospedale e le ore insieme: «Cosa è tornato a fare da solo»

Di Giovanni Ruggiero
lorenzo bonicelli
SPORT

Lorenzo Bonicelli «ha ripreso a parlare», la nuova vita dell’atleta dopo la caduta agli anelli: la fidanzata-infermiera e la raccolta fondi per la cure

Di Giovanni Ruggiero
lorenzo bonicelli
SPORT

Lorenzo Bonicelli è tornato in Italia, come sta l’atleta azzurro dopo la caduta agli anelli: «È stato vigile tutto il tempo»

Di Giammarco Pio Isoldi
lorenzo bonicelli
SPORT

Lorenzo Bonicelli «è vigile ma ha un danno neurologico». Come sta il ginnasta azzurro dopo la caduta dagli anelli

Di Giammarco Pio Isoldi
lorenzo bonicelli
SPORT

Lorenzo Bonicelli in Rianimazione dopo la caduta dagli anelli alle Universiadi: l’azzurro operato al collo. «Non è in pericolo di vita»

Di Alba Romano
lorenzo bonicelli jury cechi ginnasticda anelli
SPORT

Universiadi, Lorenzo Bonicelli fuori dal coma. Jury Chechi: «Spingono gli atleti all’estremo, non ha senso»

Di Alba Romano