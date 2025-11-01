Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpJannik SinnerUcraina
Si ferma per prestare soccorso e viene travolto da un’auto: morto un 25enne di Bitonto

01 Novembre 2025 - 10:41 Ugo Milano
incidente stradale statale bari
La procura indaga per omicidio stradale e potrebbe disporre un'autopsia. Il conducente della vettura che lo ha investito è stato sottoposto ai test per alcol e droghe

Un ragazzo di 25 anni è stato investito e ucciso da un’auto mentre provava a soccorrere un automobilista in difficoltà. L’incidente è avvenuto intorno alle sei del mattino di oggi, sabato 1° novembre, sulla statale 16, in direzione Nord, all’altezza di Bari-Palese. Il giovane ha notato una vettura ferma fuori dalla strada ed è sceso dall’auto insieme a un amico per prestare soccorso. A quel punto, è sopraggiunto un altro automobilista, che lo ha investito e ucciso sul colpo. L’amico, rimasto ferito, è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Bari.

Le prime ricostruzioni

L’automobilista che ha ucciso il 25enne sulla statale si è fermato immediatamente. La sua posizione è ora al vaglio degli agenti della polizia locale di Bari, che indagano sull’incidente. L’utilitaria di colore scuro è stata sequestrata, mentre l’uomo è stato sottoposto a test utili per capire se avesse assunto droghe o alcolici prima di mettersi alla guida. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima è un 25enne originario di Bitonto, che stava rientrando a casa con alcuni amici al momento dell’incidente.

L’arrivo dei soccorritori del 118

Al loro arrivo, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo, mentre il suo amico è stato trasportato in ambulanza in ospedale. La procura di Bari ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e non si esclude che possa disporre l’autopsia.

