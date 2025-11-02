Regno Unito, accoltellamento su un treno diretto a Londra: dieci feriti. Due arrestati. «Pensavamo a uno scherzo di Halloween» – Il video

L'azione nei pressi di Huntingdon, vicino a Cambridge. I testimoni: «C'era sangue ovunque, alcuni si sono barricati in bagno per sfuggire alla furia omicida»

Dieci persone sono rimaste ferite dopo un accoltellamento multiplo avvenuto a bordo di un treno nei pressi di Cambridge, direzione Londra. Sono due gli uomini arrestati nella stazione di Huntingdon, dove c’è stato un massiccio dispiegamento di polizia armata, ambulanze ed elicotteri. Ancora da chiarire sia la dinamica dei ferimenti che l’incidente. Per ora la Polizia dei Trasporti britannica ha definito l’agguato come un «incidente grave». La polizia antiterrorismo sta aiutando le autorità. Tra i dieci feriti, nove sono in condizioni gravi e rischiano la vita.

L’attacco dei due uomini a bordo, la chiamata ai servizi d’emergenza, il blitz ad Huntingdon

Il treno, affollato data la pausa festiva, era partito da Peterborough ed era diretto alla stazione di King’s Cross, a Londra. All’improvviso due uomini hanno infierito contro i passeggeri, «uno con un grosso coltello», creando panico e paura. Alle 19.39 ora locale qualcuno chiama i servizi d’emergenza, 9 minuti dopo la partenza della corsa. Il convoglio, per questioni di sicurezza, si è fermato ad Huntingdon, vicino a Cambridge, dove è stato possibile far salire a bordo le forze dell’ordine.

«C’era sangue ovunque. Un anziano ha salvato una ragazza»

Un testimone ha detto al Times che c’era sangue ovunque. Diverse persone hanno tentato di scappare salvandosi poi perché chiuse nel bagno. Le persone ferite cadevano come birilli. Sono state soccorse non appena è salita la polizia a bordo. La BBC inoltre riporta le parole di un passeggero che si trovava a bordo del convoglio: «All’inizio pensavo fosse uno scherzo di Halloween, poi mi sono ritrovato con la mano coperta di sangue». Ha visto un uomo anziano salvare una giovane donna. La sua azione ha evitato un ulteriore ferimento. Diversi passeggeri sono stati visti feriti correre attraverso il treno per allontanarsi da qualcuno armato di coltello. Un uomo armato è stato poi visto sulla banchina mentre la polizia armata gli puntava le armi contro, ha aggiunto un testimone, affermando che l’uomo è stato poi colpito con il taser e immobilizzato.

La condanna di Starmer: «Terribile e sconcertante episodio»

Il primo ministro Keir Starmer ha dichiarato che «il terribile episodio è profondamente sconcertante». «I miei pensieri sono con tutti coloro che sono rimasti coinvolti e ringrazio i servizi d’emergenza per il loro pronto intervento». La ministra degli Interni Shabana Mahmood è «estremamente rattristata dagli eventi» e ha chiesto al Paese di evitare «illazioni e commenti finché la situazione non sarà più chiara».

