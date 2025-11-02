Venezuela, i Marines Usa si esercitano nelle manovre di sbarco. I timori di Mosca: «Non abbiamo bisogno di nuove guerre» – Il video

Il filmato diffuso dal Pentagono alimenta il sospetto di una possibile operazione militare contro il Paese di Maduro. Trinidad e Tobago in stato di massima allerta

I Marines americani hanno svolto un’esercitazione di sbarco e infiltrazione a Porto Rico. A comunicarlo è il Pentagono, in un momento in cui continua a destare preoccupazione la crescente presenza militare degli Usa nei carabinieri e le speculazioni su un possibile intervento militare contro il Venezuela di Nicolás Maduro. Il Comando Sud degli Usa ha pubblicato un messaggio su X accompagnato da un video in cui si segnala che la 22esima Unità di Spedizione dei Marines ha realizzato «operazioni di addestramento a Porto Rico».

L’esercitazione a Porto Rico

Il filmato mostra un mezzo anfibio che trasporta truppe, veicoli e attrezzature, impegnato in un’operazione supportata da diversi elicotteri dai quali i militari si esercitano negli sbarchi. «Le forze statunitensi – si legge nel post – sono schierate nei Caraibi a supporto della missione del Comando Sud, delle operazioni dirette dal Dipartimento della Guerra e delle priorità del presidente degli Stati Uniti per contrastare il traffico illecito di droga e proteggere la patria».

I timori della Russia: «Non ci servono nuove guerre»

A commentare gli ultimi sviluppi è anche Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino. La Russia, ha dichiarato alla Tass, sta «monitorando attentamente la situazione in Venezuela». Mosca non ha confermato la notizia secondo cui Maduro avrebbe chiesto aiuto a Vladimir Putin per la fornitura di missili, radar e aerei, ma ha aggiunto: «Vogliamo che tutto rimanga pacifico e non vogliamo che sorgano nuovi conflitti nella regione. Il mondo è già pieno di conflitti. Non ne abbiamo bisogno di nuovi».

Trinidad e Tobago in allerta

Nel frattempo, i “vicini” del Venezuela restano preoccupati. Nelle scorse ore, Trinidad e Tobago ha posto il suo apparato militare in «massima allerta» e ha ordinato alle truppe di rientrare nelle caserme, secondo un messaggio diffuso dalle autorità di sicurezza. «Con effetto immediato, la Trinidad and Tobago Defence Force è in livello di allerta uno. Tutti i membri devono presentarsi alle rispettive basi», si legge nel messaggio rivolto agli ufficiali. La polizia ha annullato «tutti i permessi», secondo i media locali.

Video di copertina: X/US Southern Command