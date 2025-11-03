Ultime notizie Donald TrumpJannik SinnerPoliziaUcraina
ESTERICrolliInchiesteLazioRomaRussiaUcraina

«Il crollo della Torre dei Conti? Colpa degli aiuti all’Ucraina». La provocazione all’Italia dalla Russia di Maria Zakharova

03 Novembre 2025 - 15:49 Alba Romano
embed
maria zakharova crollo torre dei conti roma
maria zakharova crollo torre dei conti roma
Maria Zakharova su Telegram: «Finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti, l'Italia crollerà tutta, dall'economia alle torri»

Il crollo della Torre dei Conti a Roma? Colpa degli aiuti all’Ucraina. Interviene così Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, sull’incidente verificatosi questa mattina ai Fori Imperiali e in cui sono rimasti feriti alcuni operai. «Finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti» per aiutare l’Ucraina, «l’Italia crollerà tutta, dall’economia alle torri», scrive la portavoce di Sergej Lavrov in un post pubblicato su Telegram.

Il post Telegram

Zakharova, che non è nuova a uscite controverse di questo genere, ha sfruttato il crollo avvenuto questa mattina a Roma per tornare ad attaccare l’Italia e il suo appoggio, diplomatico e militare, a Kiev. «Ricordo che a maggio di quest’anno il ministero degli Esteri italiano ha riferito che ‘il sostegno italiano all’Ucraina, compreso l’aiuto militare e i contributi versati tramite i meccanismi UE, ammonta a circa 2,5 miliardi di euro”», scrive la portavoce sul suo canale Telegram, come se quei soldi avessero in qualche modo potuto evitare il crollo verificatosi oggi.

Chi è Maria Zakharova

Portavoce del ministero da oltre 10 anni, Maria Zakharova è una figura chiave della diplomazia e della comunicazione russa, spesso impegnata in dichiarazioni provocatorie. Nel 2022, è stata inserita tra le figure oggetto di sanzioni europee per il ruolo che ha avuto nella «diffusione della propaganda governativa» russa. Più di recente, Zakharova ha accusato Sergio Mattarella di aver proferito «paragoni blasfemi» tra la Russia e la Germania nazista, scatenando un duro confronto diplomatico.

Foto copertina: EPA/Anatoly Maltsev | Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo

Articoli di ESTERI più letti
1.

Gli Usa ripristinano la base navale a Porto Rico. La Casa Bianca: «I raid sui narcos continuano. Il via libera del Congresso? Non ci serve» – Il video

2.

Regno Unito, la mattanza su un treno diretto a Londra: accoltellati undici passeggeri. Due arrestati. La polizia esclude il terrorismo – Il video

3.

Francia, Shein denunciato per la vendita di bambole a contenuto pedopornografico. Il colosso cinese le rimuove subito dal sito

4.

Regno Unito, accoltellamento su un treno per Huntingdon: almeno dieci feriti. Due persone arrestate. «Scene orribili, c’era sangue ovunque» – Il video

5.

Sparisce con una lettera di addio, ma viene ritrovata: la storia di Yifat Tomer-Yerushalmi, la procuratrice dell’Idf responsabile della diffusione del video di abusi su detenuti palestinesi

leggi anche
roma torre dei conti
ATTUALITÀ

Crolli alla Torre dei Conti ai Fori Imperiali, squadre speciali per salvare l’operaio sotto le macerie: «Segnali che è ancora vivo» – Il video

Di Giulia Norvegno
ATTUALITÀ

Il secondo crollo durante i soccorsi dei vigili del fuoco: i timori sull’operaio rimasto intrappolato – Il video

Di Ugo Milano
crollo fori imperiali
ATTUALITÀ

Le urla e il boato alla Torre dei Conti, il momento del cedimento ai Fori Imperiali – Il video

Di Ugo Milano