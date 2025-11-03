«Il crollo della Torre dei Conti? Colpa degli aiuti all’Ucraina». La provocazione all’Italia dalla Russia di Maria Zakharova

Maria Zakharova su Telegram: «Finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti, l'Italia crollerà tutta, dall'economia alle torri»

Il crollo della Torre dei Conti a Roma? Colpa degli aiuti all’Ucraina. Interviene così Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, sull’incidente verificatosi questa mattina ai Fori Imperiali e in cui sono rimasti feriti alcuni operai. «Finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti» per aiutare l’Ucraina, «l’Italia crollerà tutta, dall’economia alle torri», scrive la portavoce di Sergej Lavrov in un post pubblicato su Telegram.

Il post Telegram

Zakharova, che non è nuova a uscite controverse di questo genere, ha sfruttato il crollo avvenuto questa mattina a Roma per tornare ad attaccare l’Italia e il suo appoggio, diplomatico e militare, a Kiev. «Ricordo che a maggio di quest’anno il ministero degli Esteri italiano ha riferito che ‘il sostegno italiano all’Ucraina, compreso l’aiuto militare e i contributi versati tramite i meccanismi UE, ammonta a circa 2,5 miliardi di euro”», scrive la portavoce sul suo canale Telegram, come se quei soldi avessero in qualche modo potuto evitare il crollo verificatosi oggi.

Chi è Maria Zakharova

Portavoce del ministero da oltre 10 anni, Maria Zakharova è una figura chiave della diplomazia e della comunicazione russa, spesso impegnata in dichiarazioni provocatorie. Nel 2022, è stata inserita tra le figure oggetto di sanzioni europee per il ruolo che ha avuto nella «diffusione della propaganda governativa» russa. Più di recente, Zakharova ha accusato Sergio Mattarella di aver proferito «paragoni blasfemi» tra la Russia e la Germania nazista, scatenando un duro confronto diplomatico.

Foto copertina: EPA/Anatoly Maltsev | Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo