Ultime notizie Donald TrumpJannik SinnerPoliziaUcraina
ATTUALITÀBancheTruffe

Preleva allo sportello, butta la ricevuta e le svuotano il conto: come funziona la truffa dello «scontrino bancomat»

03 Novembre 2025 - 20:55 Ugo Milano
embed
truffa-scontrino-bancomat
truffa-scontrino-bancomat
Crescono le segnalazioni in Puglia. L'ultima vittima è un'anziana a cui è stato prosciugato il conto corrente

È stata ribattezzata «truffa dello scontrino bancomat» l’ultimo schema di frode che si sta diffondendo con rapidità, soprattutto al Sud. Lo denuncia La Gazzetta del Mezzogiorno, che cita un episodio avvenuto pochi giorni fa nel Leccese. Un’anziana si è vista prosciugare il conto dopo aver lasciato lo scontrino del prelievo nel cestino accanto al bancomat. Poche ore più tardi, la donna è stata contattata da un finto operatore bancario che, con voce rassicurante, le ha parlato di un «accesso anomalo» al conto corrente. Bastano poche domande, qualche conferma fornita in buona fede e il danno è fatto: il conto sparisce, insieme ai risparmi di una vita.

Come funziona la truffa dello scontrino bancomat

La Puglia risulta tra le regioni più colpite, con decine di casi segnalati solo negli ultimi mesi. Dietro la truffa c’è un meccanismo tanto semplice quanto efficace. Lo scontrino contiene, infatti, molte più informazioni di quanto si potrebbe pensare: parte del numero della carta, saldo residuo e codice identificativo dell’Atm. Dettagli che, se finiscono nelle mani sbagliate, rischiano di diventare indizi preziosi per costruire un contatto credibile e portare avanti una truffa bancaria. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Lecce, i truffatori si appostano vicino agli sportelli automatici, aspettando che qualcuno dimentichi lo scontrino. Una volta recuperato, possono risalire all’identità del titolare o contattarlo fingendosi personale dell’istituto di credito.

Come prevenirla

Il comando provinciale dei carabinieri di Lecce invita alla massima prudenza, soprattutto le persone anziane, spesso le più esposte a questo tipo di inganni. Le raccomandazioni sono poche ma decisive:

  • Non lasciare mai lo scontrino al bancomat: conservarlo o distruggerlo subito
  • Non comunicare mai dati personali o bancari via telefono, SMS o email
  • Attivare le notifiche per ogni operazione sul conto
  • Controllare con regolarità l’estratto conto e segnalare ogni movimento sospetto
  • In caso di dubbi, contattare direttamente la propria filiale o chiamare il 112

Foto copertina: Pixabay/Peggy und Marco Lachmann-Anke

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

«Hanno distrutto la mia vita, ho tentato il suicidio tre volte». Il racconto dell’uomo che denunciò il trio femminista Fonte – Sabene – Vagnoli

2.

Garlasco, la mossa dei carabinieri: «Vogliamo i tabulati degli ultimi 6 anni». Perché si chiede di trattare il delitto come caso di «terrorismo internazionale»

3.

Calabria, Steven Tyler denuncia tutti. Tradito dal borgo dei nonni. L’incredibile storia di un museo e una scuola non realizzati

4.

La famiglia che vive nei boschi di Chieti senza acqua corrente ed elettricità: «I nostri figli sono felici»

5.

Caso chat, lo sfogo di Flavia Carlini: «Mi fanno ca**re i falsi moralisti. La frase su Mattarella? Ero arrabbiata» – Il video

leggi anche
campari azienda
ECONOMIA & LAVORO

Stangata della GdF sulla holding che controlla Campari: sequestrato 1,2 miliardi. I sospetti sulla maxi evasione sulla exit tax

Di Alba Romano
viaggi
ATTUALITÀ

Milano, falso agente di viaggi condannato per l’ottava volta: deve scontare 10 anni, ma è ancora libero

Di Ugo Milano
chiara ferragni pandorogate
ATTUALITÀ

Pandorogate, Chiara Ferragni offre 5mila euro ma l’associazione non si ritira dal processo: «Cifra irrisoria»

Di Ugo Milano
Camera letto
ATTUALITÀ

«Che ci fai qui?», la trappola del marito geloso che usciva dall’armadio: così rapinavano i clienti della finta escort

Di Ugo Milano