Il dirigente del ministero accusato di aver fatto picchiare un collega per un demansionamento

Daniele Moretti ha assoldato un amico che si è finto elettricista

Daniele Moretti, ex funzionario del ministero delle Infrastrutture, rischia il processo. È accusato di essere il mandante del tentato omicidio di un altro dirigente, Federico Vittorio Rapisarda. I fatti risalgono all’ottobre 2024. Sotto accusa con lui Giancarlo Santagati, autore materiale del pestaggio di Rapisarda. Ha scelto il rito abbreviato. Per Moretti il Gup ha rigettato la richiesta. E ora rischia il processo ordinario

L’aggressione

Moretti, scrive Il Messaggero, avrebbe assoldato Santagati per picchiare Rapisarda a causa del desiderio di vendetta per demansionamento. Santagati è compaesano di Moretti. Per entrare in via delle Carrozze si era finto elettricista: «Mi mandano quelli del B&b del primo piano». Poi aveva colpito la vittima «con un bastone, con inaudita violenza, per circa 20 volte». Il sessantanovenne era caduto in terra, ma i colpi erano continuati ad arrivare, senza pietà. Santagati era scappato ma è stato riconosciuto dalle telecamere e dai testimoni. Poi il fermo sul lungotevere.

La finta rapina

Il fatto che la tesi della rapina non reggesse ha portato a un approfondimento dell’indagine. E gli investigatori sono risaliti a Moretti, oggi difeso dall’avvocato Federico Scognamiglio. Nel gennaio del 2024 Moretti funzionario del Mit avrebbe creato difficoltà senza portare giustificazioni convincenti per la sua assenza. Rapisarda, provveditore delle opere pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna era stato costretto a cercare un sostituto. A quel punto la decisione dell’operazione. Santagati, difeso dal penalista Paolo Delle Monache, sarebbe stato visto da diversi testimoni i giorni e le settimane prima dell’agguato mentre si aggirava vicino al palazzo di via delle Carrozze. A metà dicembre, si discuterà il rito abbreviato per lui e l’eventuale rinvio a giudizio per Moretti.