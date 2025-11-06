Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
ESTERIDonald TrumpGazaHamasIsraeleNegoziati di paceONUPalestina

L’Onu lavora al piano per Gaza: 20mila soldati che potranno «usare tutte le misure necessarie». Ecco cosa dovrà fare la Forza di stabilizzazione proposta dagli Usa

06 Novembre 2025 - 20:36 Ugo Milano
embed
gaza piano pace trump forza soldati
gaza piano pace trump forza soldati
Stando al piano di pace presentato dagli Usa al Consiglio di sicurezza Onu, i soldati potranno occuparsi anche della smilitarizzazione di Hamas e della Striscia in generale per due anni e sotto i controllo del Board of Peace

Sarà composta da 20mila soldati e potrà prendere «tutte le misure necessarie» la Forza internazionale di stabilizzazione temporanea che, stando a una bozza del piano di pace per Gaza, dovrebbe essere dispiegata nella Striscia. Secondo la proposta presentata oggi dagli Stati Uniti al Consiglio di sicurezza Onu, questo contingente avrà anche il potere di disarmare i civili e gli uomini di Hamas, pur confidando nel rispetto degli accordi da parte dei miliziani palestinesi. Non è ancora però stato definito da chi sarà composta la Forza, che rimarrà sotto il diretto controllo del Board of Peace, l’amministrazione transitoria.

I ruoli della Forza armata: «Proteggere i civili e smilitarizzare la Striscia» 

L’ipotesi di tornare boots on the ground, Trump l’ha esclusa da tempo. Per i contingenti materialmente sul terreno nelle ultime settimane si era parlato molto di Indonesia, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Qatar, Azerbaigian e Turchia. Questi ultimi non sono benvoluti da Tel Aviv, che ha rifiutato di avere uomini di Ankara nella Striscia di Gaza. In totale, stando a una bozza dell’accordo visionata da Reuters, si tratterà di 20mila soldati. I compiti sono stabiliti con chiarezza: «Proteggere i civili e le operazioni umanitarie, lavorare per la sicurezza delle aree di confine con Israele ed Egitto e con una nuova forza di polizia palestinese addestrata e selezionata». Al contempo, sarebbe la protagonista nel «processo di smilitarizzazione della Striscia, inclusa la distruzione e la prevenzione della ricostruzione delle infrastrutture militari, terroristiche e offensive, nonché la disattivazione permanente delle armi detenute dai gruppi armati non statali». 

La proposta all’Onu e il «piano più promettente dell’ultima generazione»

Secondo Reuters, il Board of Peace dovrebbe prendere il controllo di Gaza per circa due anni. L’ipotesi è già stata presentata in un rapporto scritto ai 15 membri del Consiglio di sicurezza. Tra i Paesi della regione, gli Stati Uniti hanno già incassato il sì di Egitto, Qatar, Arabia Saudita, Turchia ed Emirati Arabi Uniti. L’approvazione definitiva, secondo un funzionario americano, dovrebbe arrivare «tra settimane, non mesi». Anche perché «non vedo chi possa frapporsi e bloccare quello che probabilmente è il piano di pace più promettente dell’ultima generazione. Se la regione è con noi su questo e su come verrà strutturata questa risoluzione, allora crediamo che anche il consiglio dovrebbe esserlo». Per passare, la risoluzione ha bisogno di nove voti favorevoli su quindici e di non ricevere nessun veto dai cinque membri permanenti, cioè Russia, Francia, Cina, Regno Unito, e Stati Uniti. 

Articoli di ESTERI più letti
1.

Francia, auto sulla folla a Île d’Oléron: ci sono feriti, un arresto. L’autista ha urlato «Allah Akbar»

2.

Zohran Mamdani nuovo sindaco di New York: promette bus gratis, affitti calmierati e tasse ai ricchi

3.

Chi è Rama Duwaji, la moglie del nuovo sindaco di New York: le origini, il lavoro come illustratrice, le battaglie sociali condivise con Mamdani

4.

«Non sapevo fosse il Louvre»: chi è “Doudou Cross Bitume”, uno degli arrestati per il colpo al museo. I precedenti e la fama online

5.

Morti e dispersi in Nepal, Messner durissimo: «Oggi per l’Everest basta andare in agenzia viaggi. Io ho interrotto metà delle spedizioni»

leggi anche
Papa Leone XIV Abu Mazen
ESTERI

Papa Leone riceve Abu Mazen: «Basta guerra, servono due Stati». Anp e Hamas negoziano il futuro di Gaza: «C’è l’accordo sul governo»

Di Alba Romano
Ron Braslavski
ESTERI

«Appeso nudo e violentato». L’ex ostaggio Rom Braslavski racconta le torture subite a Gaza: «Peggio dei nazisti» – Il video

Di Diego Messini
giornalista licenziato domanda israele video
ATTUALITÀ

«Pensa che Israele dovrebbe pagare per la ricostruzione di Gaza?». E il giornalista di Agenzia Nova viene licenziato – Il video

Di Ugo Milano
coloni israeliani al-aqsa moschea video
ESTERI

Preghiere ebraiche sulla soglia della moschea di Al-Aqsa, la denuncia delle autorità palestinesi: «Provocatori protetti da Ben Gvir» – Il video

Di Alba Romano
bambino bombe guerre mondo violazioni
ATTUALITÀ

Un bambino su 5 vive sotto le bombe, il 2024 anno record. Tra mutilazioni, bambini-soldati e abusi: tutti i numeri

Di Alba Romano