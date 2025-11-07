Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
ECONOMIA & LAVOROCNELRenato Brunetta

Renato Brunetta si aumenta lo stipendio: da 250 mila a 360 mila euro come presidente del Cnel

07 Novembre 2025 - 05:57 Alessandro D’Amato
embed
Renato Brunetta
Renato Brunetta
E con lui tutti i suoi dirigenti, facendo raddoppiare la spesa per le retribuzioni del Cnel

Prima lo stipendio, poi l’aumento. Un anno e mezzo fa Renato Brunetta aveva ricevuto il compenso come presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del Lavoro (Cnel): 250 mila euro. Adesso arriva un aumento di 60 mila euro l’anno, che portano il suo emolumento a 310 mila euro. «Il Cnel ha deliberato un aumento di 1,5 milioni per i vertici e di 200mila euro per lo staff. Giorgia Meloni non trova i soldi per aumentare gli stipendi al ceto medio ma li trova per il poltronificio di Brunetta», attacca Matteo Renzi. Poi Nicola Fratoianni: «Da non credere: Brunetta si è aumentato lo stipendio da 250mila a 310mila euro l’anno. E con lui tutti i suoi dirigenti, facendo raddoppiare la spesa per le retribuzioni del Cnel. Ed è proprio lo stesso Brunetta che si è duramente opposto al salario minimo di 9 euro lordi l’ora. Sono davvero senza vergogna alcuna».

La polemica

La vicenda nasce a marzo 2024, tra i 44 articoli del decreto Pnrr in esame alla Camera. Un articolo ad hoc consentiva al presidente e ai componenti di ricevere un nuovo compenso. Nonostante la legge del 2012 che vieta incarichi retribuiti nella pubblica amministrazione a chi è in pensione. E così Brunetta, che riceve la pensione al 2022, può cumulare il suo stipendio. Dal Cnel, intanto, si fa notare che l’adeguamento sarebbe «un allineamento ai parametri di altri organi costituzionali». Per le opposizioni, è la prova che la “Casta” gode di una nuova età dell’oro. «Con Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, il potere si autoprotegge mentre i cittadini stringono la cinghia», denuncia la deputata M5S Daniela Morfino.

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

La Corte costituzionale boccia il decreto di Salvini che limita i servizi di Ncc per tutelare i taxi: «Non spetta allo Stato imporre vincoli»

2.

Quanto aumenterà lo stipendio di insegnanti e personale Ata con il nuovo contratto

3.

Manovra, Istat e Bankitalia e le critiche al governo: il taglio Irpef premia i più ricchi. Ma per Giorgetti «tutela i redditi medi»

4.

Paulo Dybala ha paura di finire ko per colpa degli «imperatori Trump Putin e Xi». Il calciatore della Roma teme per i suoi investimenti. Che infatti vanno male

5.

Troppe perdite e guai con il fisco, il suocero di Conte vuole lasciare l’Hotel Plaza. Gettata la spugna con l’ultimo bilancio: «Incertezze sulla continuità dell’azienda»

leggi anche
POLITICA

Il Cnel di Renato Brunetta e il ripristino degli stipendi: «Costiamo meno di tutti gli altri organi di rango costituzionale, basta un’assenza per dimezzare l’indennità»

Di Redazione
renato brunetta indagine finanziamento illecito 1
ECONOMIA & LAVORO

Cnel, gli stipendi di Renato Brunetta & Co.: «900 mila euro in totale nel 2024»

Di Redazione
Renato Brunetta
ATTUALITÀ

Rubati due trattori a Renato Brunetta, blitz dei ladri nella sua azienda agricola: il danno prima della vendemmia

Di Redazione