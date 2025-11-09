Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
ESTERIBBCDimissioniDonald TrumpInformazioneLondraRegno UnitoUSA

Bufera alla Bbc, il documentario su Trump travolge i vertici: lasciano il direttore generale e l’ad news. «Commessi alcuni errori»: cosa succede

09 Novembre 2025 - 19:54 Ugo Milano
embed
bbc-dimissioni-documentario-trump-modificato
bbc-dimissioni-documentario-trump-modificato
Tim Davie e Deborah Turness hanno rassegnato le dimissioni. Al centro delle polemiche c’è una clip di un discorso del tycoon del 6 gennaio 2021, accusata di essere stata montata in modo fuorviante

Scossone ai vertici della Bbc. Il direttore generale Tim Davie e l’amministratrice delegata di Bbc News Deborah Turness hanno rassegnato le dimissioni a seguito delle polemiche esplose per la presunta modifica di alcune clip nel documentario Trump: una seconda possibilità?, trasmesso dall’emittente pubblica britannica la settimana prima delle elezioni statunitensi del 2024. In una lunga dichiarazione pubblicata sul sito della testata inglese, Davie ha riconosciuto la gravità della situazione e la propria responsabilità. «Ho deciso di lasciare la Bbc dopo 20 anni», ha affermato. «La Bbc non è perfetta e dobbiamo sempre essere aperti, trasparenti e responsabili. Nel complesso l’azienda sta ottenendo buoni risultati, ma sono stati commessi alcuni errori, e in qualità di direttore generale devo assumermi la responsabilità finale».

Le accuse per la messa in onda del documentario

Al centro delle polemiche c’è una clip di un discorso di Donald Trump del 6 gennaio 2021, giorno dell’assalto al Campidoglio negli Stati Uniti, accusata di essere stata montata in modo fuorviante. Il caso è esploso martedì, dopo un’inchiesta del quotidiano conservatore The Daily Telegraph, che ha puntato i riflettori su un documentario del programma Bbc Panorama, trasmesso una settimana prima delle elezioni americane del 5 novembre 2024. Secondo le accuse, la Bbc avrebbe assemblato il discorso in modo da far sembrare che Trump avesse incitato i suoi sostenitori a marciare verso il Campidoglio per «combattere come diavoli». In realtà, nel testo integrale, quell’espressione compariva in un altro contesto, mentre il riferimento al Campidoglio si limitava a un appello a «incoraggiare senatori e rappresentanti del Congresso».

Reazioni politiche nel Regno Unito

Le conseguenze non si sono fatte attendere anche sul fronte politico britannico. La ministra della Cultura Lisa Nandy ha definito le accuse «incredibilmente gravi» e ha annunciato che il presidente della Bbc, Samir Shah, comparirà domani davanti alla commissione parlamentare “Cultura, Media e Sport” per fornire spiegazioni. Secondo fonti interne, l’intervento di Shah dovrebbe includere scuse ufficiali per l’errore di montaggio e una descrizione dettagliata delle misure correttive adottate.

Foto copertina: ANSA / ANDY RAIN | Il logo dell’azienda all’ingresso della sede della British Broadcasting Company (BBC) a Londra, Regno Unito, 1° agosto 2024

Articoli di ESTERI più letti
1.

Elon Musk festeggia il maxi-bonus da 1.000 miliardi ballando con i robot di Tesla – Il video

2.

Voli nel caos, dipendenti pubblici in fila alle mense. Cosa succede negli Usa (e nelle basi in Italia) dopo 37 giorni di shutdown

3.

L’Ungheria strappa l’eccezione a Trump, sì al petrolio russo: in cambio 600 milioni in gas Usa. Orbán: «Ucraina vincerà? I miracoli succedono»

4.

Viaggi più rapidi e nuove tratte tra le capitali, pronto il progetto della rete europea ad alta velocità: il Roma-Parigi ci metterà due ore in meno

5.

Basi Usa in Italia, lo shutdown blocca gli stipendi di 2mila dipendenti. La soluzione della Farnesina

leggi anche
ranucci-ritiro-querele
POLITICA

Ghiglia-Report, Pd e M5S chiedono le dimissioni del Garante della Privacy

Di Ugo Milano
serbia
ESTERI

Sedici minuti in silenzio. La Serbia si ferma per le vittime del crollo di Novi Sad. In migliaia in piazza contro le politiche di Vucic – Il video

Di Ugo Milano
lecornu macron
ESTERI

Macron prende 48 ore per uscire dalla crisi, l’ultima chanche a Lecornu e l’ipotesi delle dimissioni: «Mi assumerò responsabilità se fallisce»

Di Ugo Milano
musk
ESTERI

La grande fuga di dipendenti dalle aziende di Elon Musk: dimissioni a raffica da Tesla e xAI

Di Ugo Milano
angela rayner dimissioni scandalo starmer
ESTERI

Regno Unito, nuova tegola per Starmer: la vice Angela Rayner si dimette per lo scandalo delle tasse eluse sulla seconda casa

Di Davide Aldrigo