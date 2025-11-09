Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
ESTERIArmiCinaDonald TrumpRussiaShutdownUcrainaUSA

Lo shutdown Usa colpisce anche l’Ucraina: congelate vendite di armi per 5 miliardi. È allarme: «Così Cina e Russia hanno vita facile»

09 Novembre 2025 - 15:03 Ugo Milano
embed
vendita armi ucraina guerra russia shhutdown blocca
vendita armi ucraina guerra russia shhutdown blocca
Il lungo stallo amministrativo federale ha bloccato l’export di sistemi verso i Paesi Nato, ritardando gli aiuti indiretti all’Ucraina e scatenando una battaglia accuse a Washington

Vendite ed esportazioni di armamenti verso l’Europa per un valore a superiore ai 5 miliardi sono rimaste paralizzate dallo shutdown, il blocco delle attività amministrative americane che va avanti da 40 giorni dopo la mancata approvazione della legge di bilancio. A rivelarlo è Axios, secondo cui la maggior parte di quelle armi sarebbero poi state consegnate dai Paesi membri della Nato all’Ucraina

L’export di armi in bilico

Lo stallo governativo sta portando con sé settimane di incertezza, dai numerosi licenziamenti ai dipendenti costretti a lavorare senza stipendio fino al caos nella gestione degli scali aeroportuali. Adesso, come rivela l’autorevole testata americana, l’impatto si espande fin sul conflitto tra Russia e Ucraina. Stando a una stima del dipartimento di Stato, visionata da Axios, il governo e le imprese americane erano pronte a spedire 5 miliardi di dollari in armi per sostenere «gli alleati Nato e l’Ucraina». Un export che è rimasto bloccato al di là dell’oceano proprio a causa dello shutdown

La vendita di armi verso Paesi Nato e l’effetto del blocco amministrativo

Nelle prossime settimane, l’industria bellica americana avrebbe rimpolpato l’arsenale di Danimarca, Croazia e Polonia con numerose armi, tra cui missili AMRAAM, sistemi di combattimento Aegis e i lanciarazzi HIMARS. Secondo Washington, la maggior parte di questi sarebbe poi stato concesso a Kiev per sostenerla nella guerra contro la Russia. In cosa ha influito concretamente lo shutdown? Ogni vendita di armi all’estero deve essere esaminata dal Congresso, come stabilisce l’Arms Export Control Art. Nelle ultime settimane però solo un quarto dei funzionari governativi, che hanno il compito di informare il personale della Commissione congressuale e ottenerne il via libera, ha lavorato. La maggior parte è stata messa in congedo, causando nei fatti una paralisi operativa. 

Ti potrebbe interessare

Le accuse contro i democratici: «Cina e Russia continuano a lavorare, noi no»

Che si tratti di un’effettiva problematica o di un metodo alternativo per i repubblicani di puntare il dito contro i democratici, sono numerose le critiche rivolte proprio alla minoranza del Congresso: «Sta danneggiando sia i nostri alleati e partner che l’industria statunitense, che non riesce a fornire molte di queste capacità critiche all’estero», ha detto ad Axios un alto funzionario del dipartimento di Stato. «La Cina e la Russia non sono ferme, iloro sforzi per minare gli Stati Uniti e i nostri partner e alleati diventano più facili mentre la nostra base industriale soffre e le esigenze dei nostri alleati rimangono insoddisfatte», ha affermato il presidente della commissione Affari esteri del Senato James Risch.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Elon Musk festeggia il maxi-bonus da 1.000 miliardi ballando con i robot di Tesla – Il video

2.

Voli nel caos, dipendenti pubblici in fila alle mense. Cosa succede negli Usa (e nelle basi in Italia) dopo 37 giorni di shutdown

3.

L’Ungheria strappa l’eccezione a Trump, sì al petrolio russo: in cambio 600 milioni in gas Usa. Orbán: «Ucraina vincerà? I miracoli succedono»

4.

Viaggi più rapidi e nuove tratte tra le capitali, pronto il progetto della rete europea ad alta velocità: il Roma-Parigi ci metterà due ore in meno

5.

Basi Usa in Italia, lo shutdown blocca gli stipendi di 2mila dipendenti. La soluzione della Farnesina

leggi anche
base-usa-italia-stipendi-bloccati-farnesina
ESTERI

Basi Usa in Italia, lo shutdown blocca gli stipendi di 2mila dipendenti. La soluzione della Farnesina

Di Ugo Milano
shutdown aerei voli cancellati usa
ESTERI

Oltre 2mila voli cancellati negli Usa, lo shutdown paralizza il traffico aereo: la lista fantasma dei 40 aeroporti colpiti e la riduzione dei decolli 

Di Alba Romano
ESTERI

Voli nel caos, dipendenti pubblici in fila alle mense. Cosa succede negli Usa (e nelle basi in Italia) dopo 37 giorni di shutdown

Di Davide Aldrigo
mamdani-batosta-trump
ESTERI

Non solo Mamdani. Dalla California al New Jersey l’election day è una batosta per Trump: «Colpa dello shutdown»

Di Bruno Gaetani
trump-legge-criptovalute
ECONOMIA & LAVORO

Chi gode dello shutdown? Le criptovalute. Il bitcoin batte un nuovo record e supera quota 125mila

Di Ugo Milano
donald trump shutdown licenziamenti democratici
ESTERI

Donald Trump e lo shutdown: «Un’occasione per tagliare le spese». E toglie 26 miliardi agli stati Dem

Di Alessandro D’Amato
donald trump shutdown usa cosa succede
ESTERI

Usa, cosa succede con lo shutdown. Trump: «Licenzieremo tanta gente. Saranno Democratici»

Di Alessandro D’Amato